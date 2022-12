Avant le quart de finale contre l'Angleterre, une légende des Bleus pointe les forces et les faiblesses de l'équipe de France

Ancien défenseur de l'équipe de France, Mikaël Silvestre distribue les bons et les mauvais points avant le quart de finale Angleterre-France.

Le quart de finale entre l'Angleterre et la France, qui se jouera ce samedi 10 décembre, à 20h00 heure française, est considéré comme une finale avant la lettre.

Avant ce choc, Mikaël Silvestre, ancien défenseur de l'équipe de France et qui a joué pendant de nombreuses saisons en Premier League (à Manchester United puis à Arsenal) s'est confié à Betting Expert et pointent les faiblesses des Bleus.

Silvestre voudrait un arrière droit de métier

« Avant ce choc, c'est du 50-50 sauf que la France ne possède pas un latéral droit de métier puisque c'est Jules Koundé qui joue à ce poste et que c'est un défenseur central. Il fait de son mieux mais ce n'est pas sa position naturelle. Il va devoir livrer un grand match face à Foden si ce dernier joue face à lui. Ce sera un duel dans le match », explique Silvestre.

Un milieu de terrain qui fait plaisir à Silvestre

En revanche, Silvestre est agréablement surpris par le milieu de terrain des Bleus : « La France est privée de Kanté et Pogba qui sont indispensables il y a quatre ans. Deschamps a dû recomposer son milieu et il rapidement trouvé la bonne formule. Rabiot et Tchouaméni se complètent et s'entendent bien sur le terrain même si cela prend du temps de créer une entente parfaite. Leur rôle est d'assurer la récupération du ballon et de ne pas laisser l'équipe se faire prendre dans son dos. Jusqu'à présent, ils le font très bien. Contre l'Angleterre, ils devront surveiller Bellingham et Henderson comme le lait sur le feu. Face au Danemark, ils ont parfois été pris à défaut. Ils doivent en avoir conscience et je pense qu'ils ont dû regarder beaucoup de vidéos de l'Angleterre. »

Silvestre est également sous le charme d'Antoine Griezmann qui joue ce Mondial à un poste de milieu relayeur au lieu de meneur de jeu : « Il s'est très bien adapté à son nouveau poste et sait parfaitement alterner entre jeu court et jeu long. Il est aussi très précieux sur les coups de pied arrêtés. Avec Rabiot et Tchouaméni au milieu, il apporte un truc en plus. Il est calme et trouve des espaces pour Mbappé, Giroud et Dembélé. »

Silvestre dresse son onze idéal mixte

Mikaël Silvestre a également livré à Betting Expert son onze idéal mixte entre la France et l'Angleterre : « Dans les buts, je mets Lloris pour son expérience même s'il n'a pas été très solide ces derniers temps. Au poste d'arrière gauche je mets Luka Shaw et à droite je mets Trippier. Pour la défense centrale je prends celle de la France avec Upamecano et Varane. Au milieu de terrain, je choisis Bellingham, Rabiot et Tchouaméni. Enfin, en attaque, j'opte pour le trio Kane, Mbappé, Saka. »

L'équipe mixte de Silvestre : Lloris – Trippier, Varane, Upamecano, Shaw – Bellingham, Tchouaméni, Rabiot – Kane, Mbappé, Saka.