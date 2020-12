Avant l'OM, Guardiola ne pense pas à Manchester United

Guardiola dit qu'il ne reposera pas ses joueurs pour le choc de la Ligue des champions contre l'OM, malgré le derby de Manchester qui approche.

a déjà obtenu une place en huitièmes de finale de la première compétition de clubs d'Europe après avoir terminé en tête du groupe C avec un match en plus. Pep Guardiola affirme qu'il dipose de tous ses joueurs avant ce match, alors que Sergio Aguero en lice pour une place sur le banc après avoir intensifié sa récupération suite à sa récente blessure.

"Nous allons décider [pour Aguero]. Peut-être qu'il sera sur le banc, nous verrons sa réaction demain et celle de son corps, pas seulement dans son genou", a déclaré le patron de City. "Les deux ou trois derniers jours, il a pris part à l'entraînement et sa réaction et ses soucis récents ont disparu. "Tout le monde a joué beaucoup de minutes donc nous jouerons le match pour gagner. Je ne ferai pas de rotation de l'équipe, j'essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, je décide du meilleur [onze] pour des équipes spécifiques, il n'y a pas une équipe pour une compétition et une pour une autre", estime aini le coach des Citizens devant les médias anglais.

"Tout le monde a été impliqué ces derniers jours et c’est très bien, vu ce calendrier serré. tout le monde doit être prêt."

Alors que la campagne européenne de City a été jusqu'ici un long fleuve tranquille, l'adversaire de samedi, , se livrera mardi soir à un affrontement décisif contre le . L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a besoin d'un point en pour rejoindre City 8es de finale, mais malgré l'intensité de leur dernier match de groupe, Guardiola dit que cela ne donne pas un avantage à son équipe dans l'optique du prochain duel entre els deux clubs rivaux en .

"Ils seront concentrés aujourd'hui et lors du prochain match, qui sera un derby, ils seront toujours concentrés", a-t-il estimé.

Guardiola a veillé à protéger son équipe toute la saison, le calendrier chargé augmentant le risque de blessures. Mais le manager de City a insisté sur le fait que les joueurs qui affrontent Marseille sont capables de se frayer un chemin dans ses pensées pour le match à Old Trafford. "L'équipe qui joue demain, ils peuvent jouer contre United, ou peut-être pas", a-t-il déclaré. "Je veux gagner ce match. Je ne parle pas d’un jour de plus, ou d’un jour de moins. Demain nous avons la chance de pouvoir viser la victoire et jeudi ou vendredi, nous penserons à United."