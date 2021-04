Avant Lille et le Bayern, Paris croule sous les blessures

Le coach du PSG Mauricio Pochettino s'est exprimé en conférence de presse avant le match contre Lille

Le PSG s'apprête à entamer une semaine décisive pour sa saison sur la scène locale comme continentale.

D'abord, le champion de France défie le LOSC pour un duel de haut de tableau du championnat de France avant de se mesurer au bayern Munich en milieu de semaine, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Le tout, avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Ainsi, Verratti, Icardi, Kurzawa et Danilo Pereira vont manquer le choc face au LOSC et restent incertains pour le quart aller de C1 contre le Bayern.

🎙️💬 #PSGLOSC



Mauricio Pochettino : "@neymarjr a hissé son rythme de jeu, il doit maintenant jouer !" 🔥🤙 pic.twitter.com/Rii8e2fdpu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

Sur Neymar : "La vérité, c'est que la trêve internationale a été importante pour Neymar. Il a pu s'entraîner à un bon niveau pendant deux semaines. Maintenant, il doit jouer. Nous sommes contents de la manière dont il s'est entraîné."

Sur Florenzi : "On verra demain matin (samedi) s’il est apte pour jouer ou être dans le groupe. le Bayern ? On verra l'évolution des blessés au jour le jour".

Sur Mbappé : "Je ne pense pas que la fin de saison de Kylian sera affectée par sa prolongation. Il est concentré pour donner le maximum à chaque entraînement, à chaque match, et aider l’équipe à atteindre ses objectifs."

Des blessés pour le Bayern ? "Non. On fera un suivi au jour le jour pour tous les blessés. On verra l'évolution pour savoir quels joueurs sont disponibles pour ce match".