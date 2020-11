Avant le match contre la France, Buffon encourage Ronaldo

Critstiano Ronaldo a égalé Puskas, Gigi Buffon l'encourage à aller chercher Pelé.

Gianluigi Buffon a exhorté Cristiano Ronaldo à égaler Pelé pour sont toal de buts en carrière après que la star portugaise se soit rapprochée de la liste des buteurs les plus prolifiques de tous les temps et d'un certain Ferenc Puskas.

Ronaldo est sorti du banc pour marquer lors de la raclée 7-0 infligée à Andorre mercredi à Lisbonne, atteignant 102 réalisations au niveau international, à seulement sept buts du record du monde détenu par Ali Daei ( ).

Ce but a porté la star de la à 746 buts au total en club et sélection sur sa riche carrière, un bilan qui équivaudrait à celui de la légende du et de la Hongrie Ferenc Puskas.

Plus d'équipes

Bien qu'il y ait des doutes autour du nombre précis de buts marqués par certains des plus grands joueurs de l'historie au siècle précédent, il est largement affirmé que Ronaldo n'a plus que Pelé (767 buts), Romario (772) et Josef Bican du Slavia Prague (805) sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps.

L'article continue ci-dessous

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Le vétéran de la Juve Buffon veut maintenant que son coéquipier atteigne le total de Pelé et entre dans le top trois de l'histoire.

"Grande CR7issimo !!!" a-t-il écrit sur Twitter jeudi. "Félicitations pour cette belle réalisation mon ami, 746 buts, c'est énorme ! Tu as égalé Puskas, maintenant tu dois atteindre Pelé!"

👏 Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! 😃 @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 12, 2020

Pour rappel, le reçoit la en Ligue des nation ce weekend.