Avant le choc émotionnel… Haaland appelle les Anglais à mettre la pression

Erling Haaland, la star de l’équipe nationale norvégienne, a affirmé que la rencontre face à l’Angleterre, son pays natal, en quarts de finale de la Coupe du monde, revêtait une importance particulière à ses yeux.

L'Agence France-Presse a rapporté ses déclarations à Miami, où il a confié aux journalistes : « C'est un match spécial, oui, sans aucun doute. Pour moi, c'est vraiment unique, car je joue en Angleterre et j'y suis également né. »

Pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans, la sélection norvégienne a déjà dépassé les attentes grâce à l’instinct de buteur de son attaquant star.

Il a ajouté : « Franchement, je ne m’y attendais pas. Atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde avec la Norvège est une surprise, même pour moi. »

Il a ajouté : « Affronter le Brésil a été une expérience incroyable pour nous, Norvégiens, et les battre avant d’affronter l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde aux États-Unis est tout à fait exceptionnel. »

Il conclut : « Si vous suivez l’actualité en Norvège, vous comprenez que ce n’est pas courant pour nous, c’est donc un événement exceptionnel. »

Il a souligné : « Il y a des favoris évidents pour remporter la Coupe du monde, et l’Angleterre en fait partie. Il faut mettre toute la pression possible sur les joueurs anglais. »

Interrogé sur sa popularité grandissante aux États-Unis, il a répondu : « C’est une bonne chose, car j’aime les Américains et je trouve qu’ils sont très enjoués. Ils sont drôles, et c’est pour cela que j’apprécie leur façon d’être. »

Il conclut : « Franchement, tout ce qui touche à la Coupe du monde a été formidable jusqu’ici : les matchs, les stades, tout a été exceptionnel. »