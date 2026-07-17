Avant la finale, la fièvre Messi transforme New York en véritable bastion argentin

À l’approche de la finale de la Coupe du monde 2026, New York a été gagnée par une fièvre rare, conséquence de l’afflux massif de supporters argentins venus soutenir leur équipe nationale face à l’Espagne, rapporte le journal « Marca ».

Les rues, parées de bleu et de blanc, et la ruée vers les vols et les transports dessinent une ambiance presque porteña, preuve de la popularité colossale de l’équipe du « Tango » et de Lionel Messi.

New York s’apprête donc à vivre une finale à forte coloration albiceleste : l’équipe d’Espagne sera minoritaire dans les tribunes du stade MetLife, au New Jersey, comme dans les rues de la Grosse Pomme déjà envahies par les fans venus soutenir leur sélection.

Selon les estimations des médias argentins, environ 50 000 supporters arboreront le maillot albiceleste le jour du match, qu’ils soient ou non détenteurs d’un billet pour la finale, même si tous ne pourront évidemment pas entrer dans l’enceinte. Le marché noir a logiquement flambé, la demande de billets dépassant largement l’offre.

À noter que ce public ne se limite pas aux Argentins résidant aux États-Unis ou venus directement d’Argentine : de nombreux supporters de diverses nationalités ont rallié la « vague albiceleste », portés par ce que les observateurs appellent « l’effet Messi ». Une dynamique qui a déjà imposé la présence argentine dans plusieurs stades du Mondial.

Les premiers signes de cette invasion albiceleste étaient apparus dès la fin de la demi-finale contre l’Angleterre, lorsque toutes les voitures de location avaient été réservées entre Atlanta, qui accueillait la rencontre, et New York, distante d’environ mille kilomètres, les fans ayant opté pour cette solution, moins onéreuse et plus pratique pour rallier le stade où se tiendra la finale.

Selon le journal El Economista de Buenos Aires, les supporters ont aussitôt réservé tous les sièges des vols d’Aerolíneas Argentinas vers les États-Unis, qu’il s’agisse de New York ou de Miami, dès la qualification aux dépens de l’Angleterre.

Mercredi soir, deux rotations supplémentaires ont été ajoutées vers New York pour répondre à la demande. Les tarifs s’affichaient autour de 5 000 dollars en économique et jusqu’à 10 000 dollars en affaires, illustrant l’engouement sans précédent qui précède la finale de la Coupe du monde.