Avant l’OM, l’OL présente son maillot third controversé

A quelques heures du coup d’envoi du match contre Marseille, L’OL présente son maillot third de la saison et s’attire la foudre.

L’Olympique Lyonnais s’attire la colère de ses suiveurs et supporters à quelques heures du coup d’envoi du match très attendu contre l’Olympique de Marseille. Un choc qui va avoir lieu à partir de 21 heures au Stade Orange Vélodrome ce mercredi 6 décembre 2023.

Adidas présente le maillot third de l’OL

Si l’Olympique Lyonnais n’a pas pu disputer le match contre Marseille le 29 octobre dernier à cause des incidents horribles survenus aux alentours de Vélodrome, les Gones sont à Marseille ce mercredi pour finalement disputer cette rencontre qu’ils avaient décidé de boycotter avant de revenir finalement sur leur décision.

Mais la formation rhodanienne va jouer ce soir avec ses nouvelles couleurs. Ce mercredi, Adidas vient, à travers un communiqué, de dévoiler le nouveau maillot de l’Olympique Lyonnais, qui venait de bénéficier de la grâce de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour le budget du club. Un troisième maillot abstrait designé par le street-artist rhodanien Simon Poter. Ledit maillot football est présenté par le milieu de terrain Maxence Caqueret et la défenseure Wendie Renard.

« Sur l’avant du maillot, on peut apercevoir la silhouette singulière de la skyline lyonnaise et les crocs du lion emblématique de la ville qui se détachent du motif multicolore. Cette œuvre brosse un portrait original de la ville. Ayant effectué ses études d’arts à Lyon, l’artiste dévoile par cette création acidulée, son attachement à cette ville, son architecture admirable et la magie de ses ruelles animées. (…) A quelques jours de la célèbre Fête des Lumières qui fait briller les rues de la ville chaque année, adidas, l’OL et LDLC ASVEL ont choisi ce moment pour révéler ce nouveau maillot célébrant Lyon », explique Adidas.

Les supporters veulent des résultats

« L’artiste dévoile par cette création acidulée, son architecture admirable et la magie de ses ruelles animées », présente le club rhodanien dont le dynamisme de la tunique est censé rappeler le bouillonnement de la ville.

Alors que le club est actuellement lanterne rouge du championnat, les supporters estiment que ce n’est pas le bon moment pour les Gones de festoyer avec la présentation d’un troisième maillot. Ils auraient aimé que les Rhodaniens confirment sur le terrain à travers les résultats.

Faut-il préciser que ce nouveau maillot de l’OL confectionné par le designer spécialiste de l'art abstrait Simon Poter, street-artist, contient un design osé. Un ensemble de formes géometrique multicolores se dessinent en fond, des teintes qui sont la marque de fabrique du graphiste Poter (signé dans le col), artiste référence de la scène lyonnaise. Espérons que ce nouveau maillot porte chance aux Gones !