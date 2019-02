Avant Guingamp, Bruno Genesio évoque le Barça

Le coach de l'OL pense à Guingamp d'abord avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça, mardi.

Le coach de l'OL, Bruno Genesio, s'est exprimé en conférence de presse avant le match contre Guingamp ce weekend alors qu'un rendez-vous beaucoup plus prestigieux, en 8es de finale de Ligue des champions face au grand FC Barcelone, se profilera 4 jours plus tard.

"Tout d'abord, c'est Guingamp. Et on verra ensuite Barcelone. On prend les matches comme ils viennent. J'espère qu'on apprend de notre passé, de nos expériences négatives et qu'on grandit. Ce que je pense car on l'a prouvé sur les derniers matches même si on a récolté un résultat négatif à Nice (0-1),dimanche. Mais on a prouvé qu'on était capables de s'appliquer sur des matches moins brillants. Il faut le confirmer devant Guingamp", a dit Genesio lors de son point presse ce jeudi, lui qui en a profité pour donner des nouvelles de Nabil Fekir, lequel sera, pour rappel, suspendu mardi.

"Nabil sera titulaire demain (vendredi). On ne prépare pas Barcelone en jouant Guingamp. On prépare les trois points qu'on doit prendre en Championnat car tout le monde avance et on doit aussi avancer.", a ajouté le boss des Rhodaniens dans des propos relayés par L'Equipe. "On a besoin de tout le monde et c'est indispensable de concerner le maximum de joueurs. Il y aura quelques changements vendredi mais pas une multitude. Car certains méritent d'avoir leur chance et il y a un enchaînement de matches importants"

Genesio a aussi parlé des propos de Kylian Mbappé qu'il a félicité. L'attaquant parisien avait dit, suite au succès du PSG à Manchester United mardi, qu'il fallait arrêter de vendre la peur et qu'il serait supporter de l'OL face à Barcelone :

"J'ai adoré son intervention. Pour un jeune joueur comme ça, à chaud, après un match où il y a eu beaucoup de tensions, d'émotions, si certains doutaient que ça allait être un très, très grand joueur, il n'y a plus de doute. Je suis d'accord, car c'est très français, on a tendance dans notre pays de toujours avoir peur, d'être toujours négatif.", explique encore l'entraîneur lyonnais..