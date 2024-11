Auxerre - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Auxerre affronte Rennes, dimanche, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la dixième journée de Ligue 1 va refermer dimanche. Cet épisode a notamment offert aux férus du championnat français plusieurs chocs alléchants. Un programme qui se poursuivre ce dimanche avec de nouvelles affiches intéressantes. Avant le match de clôture entre Nantes et l’OM, il y aura un duel entre l’AJ Auxerre et le Stade Rennais à suivre en début de soirée.

Auxerre toujours sous la menace de la zone rouge

De retour en Ligue 1 cette saison, Auxerre réalise une campagne compliquée. 13e au classement, l’AJA (10 pts) ne connait pas des débuts de rêve. Cependant, les hommes de Christophe Pélissier sont sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Auxerre n’a en effet perdu que 2 de ses 5 derniers matchs (2 victoires, 1 nul) et reste sur un nul probant contre l’OL lors de la journée précédente (2-2). Une dynamique que l’AJA devra confirmer contre Rennes, ce dimanche, afin de s’éloigner de la zone rouge.

Sursaut d’orgueil attendu à Rennes

Le contexte n’est pas le même certes mais Rennes vit pratiquement une situation identique avec Auxerre. Après 9 matchs de Ligue 1, le club breton (11 pts) se retrouve loin des places européennes avec une inquiétante 11e place au classement. S’ils restent sur une victoire contre Le Havre lors de la dernière journée (1-0), les hommes de Julien Stéphan n’ont remporté que 3 de leurs 9 rencontres cette saison. Chaque match est donc une finale pour le Stade Rennais qui va devoir se relever très vite en commençant par une victoire contre l’AJA.

Horaire et lieu du match

Auxerre – Rennes

10e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de l’Abbé-Deschamps

A 17h française

Les compos probables du match Auxerre - Rennes

Auxerre : Leon – Diomande, Jubal, Akpa – Mensah, Raveloson, Owusu, Hoever – Perrin, Traore, Bair

Rennes : Mandanda – Truffert, Wooh, Ostigard, Hateboer – Jota, Kamara, Gomez, Gronbaek, Blas – Kalimuendo

Sur quelle chaîne suivre le match Auxerre - Rennes ?

La rencontre entre l’AJ Auxerre et le Stade Rennais sera à suivre ce dimanche 03 novembre 2024 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.