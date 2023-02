Auxerre - Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Auxerre - OL : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

L'espoir renaît à l'Olympique Lyonnais. Vainqueur du RC Lens le week-end dernier, Lyon se replace doucement mais sûrement dans la course à l'Europe. Invaincu depuis la mi-janvier et une défaite face à Strasbourg, l'OL voudra poursuivre sur sa belle série en enchaînant une quatrième victoire toutes compétitions confondues face à Auxerre, mal en point en Ligue 1.

Auxerre a manqué le coche

Les Bourguignons ont manqué une occasion en or de se relancer le week-end dernier en faisant match nul face à Angers, lanterne rouge de Ligue 1, avec un penalty manqué dans le temps additionnel. Dix-neuvième de Ligue 1, Auxerre a besoin de points mais n'est pas encore totalement largué dans la course pour le maintien avec quatre points de retard sur Troyes, premier non relégable.

La réception de l'Olympique Lyonnais s'annonce compliquée pour Auxerre, mais les Bourguignons qui n'ont pas gagné le moindre match en Ligue 1 en 2023, qui restent toutefois sur deux matches nuls en trois matches, tenteront d'obtenir au moins un point à domicile. Lyon, qui va enchaîner deux déplacements à Auxerre et Angers, les deux derniers de Ligue 1, doit faire carton plein pour finir le mois de février.

Blanc retrouve son premier amour

Avec six points de retard sur la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, Lyon n'a plus de temps à perdre et peut compter sur un Rayan Cherki en grande forme ces dernières semaines; Le grand espoir lyonnais va devoir faire oublier l'absence d'Alexandre Lacazette, blessé, en attaque.

Cette rencontre sera aussi l'occasion, s'il est rétabli à temps, pour Laurent Blanc de retrouver un club dans lequel il a brillé en tant que joueur. Le champion du monde 1998 avait été sacré champion de France avec l'AJA lors de la saison 1995-1996 et espère probablement que l'Abbé Deschamps lui réussira toujours autant ce vendredi soir.

Horaire et lieu du match Auxerre - Lyon

Ville : Auxerre

Auxerre Stade : Abbé Deschamps

Abbé Deschamps Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Auxerre - OL ?

Auxerre-Lyon

Ligue 1

Vendredi 17 février

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle d'Auxerre et de Lyon

Auxerre : DDNDN



Lyon : VNVVV

Les blessés et absents d'Auxerre et de Lyon :

Avant-dernier de Ligue 1, Auxerre sera privé de Siriki Dembélé, Théo Pellenard, blessés, et du jeune Kays Ruiz-Atil, malade. M'Baye Niang, Julian Jeanvier et Elisha Owusu sont quant à eux incertains pour cette rencontre.

Lyon, de son côté, devra faire sans son capitaine, Alexandre Lacazette, blessé lors du succès face à Lens. Malo Gusto, touché à l'aine, et Jeffinho, touché à la cheville, seront également indisponibles pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ d'Auxerre : Radu - Zedadka, Jubal, Touré, Mensah - Massengo, Toure - Hein, Autret, Da Costa - Abline.

XI de départ de Lyon : Lopes – Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Dembélé.