Auxerre - Lille : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Auxerre - Lille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Duel déséquilibré dans l'est, vraiment ? Si les deux équipes n'ont clairement pas le même objectif en vue de la fin de saison, ce match entre Auxerrois et Lillois pourrait s'avérer plus serré que prévu. Et par conséquent, un choc alléchant à suivre.

Lille n'a pas de temps à perdre

Déjà battu lors de son dernier match à l'extérieur sur la pelouse d'une équipe de bas de tableau, Angers, Lille ne peut plus se permettre de telles erreurs. Cinquièmes avec deux longueurs d'avance sur Rennes et cinq sur Lyon, les Dogues n'ont pas le droit de ralentir s'ils veulent conserver le dernier ticket européen en vue de la saison prochaine.

Entre temps, la bande de Fonseca a redressé la barre à domicile face à Montpellier et se doit donc d'enchaîner dans l'Yonne.

Auxerre en pleine bourre

La passe de quatre pour Auxerre ? L'équipe locale reste en effet sur trois victoires consécutives en championnat, donc la dernière, à domicile déjà, face à Nantes.

Sortis de la zone rouge, les protégés de Christophe Pélissier vont mieux en 2023, mais restent sous la menace dans une saison qui verra quatre équipes être reléguées. Strasbourg, premier relégable, n'est qu'à trois points et les partenaires de Donovan Leon seraient bien inspirés de prendre tous les points qui se présentent à eux.

Horaire et lieu du match Auxerre - Lille

Ville : Auxerre

Auxerre Stade : Abbé Deschamps

Abbé Deschamps Heure : 17h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Auxerre - Lille ?

Auxerre-Lille

Ligue 1

Samedi 22 avril

17h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle d'Auxerre et de Lille

Auxerre : NDVVV

Lille : NVVDV

Les équipes probables

XI de départ d'Auxerre : Leon - I. Toure, Jubal, Jeanvier - Raveloson, B. Toure, M'Changama, Boto - Sinayoko, Da Costa - Niang.

XI de départ de Lille : Chevalier - Diakite, Fonte, Alexsandro, Ismaily - Martin, Andre Gomes - Cabella, Angel Gomes, Bamba - David.