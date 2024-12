Auxerre - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'Abbé Deschamps accueille ce samedi soir un beau classique de la Ligue 1, mettant aux prises Auxerre à Lens.

Un parfum de nostalgie flotte sur l’Abbé-Deschamps. Ce samedi soir, Auxerre et Lens, deux clubs emblématiques du football français, s’affrontent pour une 15e journée de Ligue 1 qui promet intensité et émotions. Les trajectoires des deux équipes se croisent à un moment charnière, où confiance et ambition sont les maîtres-mots.

Auxerre y prend goût

Auxerre, 9e de Ligue 1, a déjoué tous les pronostics lors de cette première partie de saison. Avec Christophe Pellissier à sa tête, le club bourguignon incarne le collectif dans toute sa splendeur. Mais ce sont surtout les individualités qui ont marqué les esprits. Donovan Léon, héroïque contre le Paris Saint-Germain lors d’un nul 0-0 mémorable, symbolise cette équipe résiliente. Ce soir-là, le gardien a éteint les stars parisiennes avec une série d’arrêts spectaculaires, rappelant que rien n’est jamais écrit à l’Abbé-Deschamps.

L’équipe, en pleine confiance, aborde ce choc avec la volonté de confirmer sa montée en puissance. Mais une incertitude pèse : Hamed Traoré, maître à jouer de l’entrejeu, pourrait déclarer forfait, compliquant encore une tâche déjà difficile face à un adversaire lensois en pleine ascension.

Lens, des retrouvailles pleines de souvenirs

Les Sang et Or, eux, reviennent en force. Depuis leur revers contre l’OM, les hommes de Will Still ont enchaîné deux victoires qui ont relancé leur saison. Adrien Thomasson, souvent dans l’ombre, s’est affirmé comme un homme clé, à l’image de ses performances décisives en novembre. Przemysław Frankowski, avec sa capacité à créer du danger sur les ailes, s’impose également comme un élément essentiel.

Pour Lens, ce déplacement à Auxerre ravive des souvenirs glorieux. Comment ne pas penser au sacre de 1998, décroché ici-même grâce à un but mythique de Yoann Lachor ?

L’histoire pèse lourd

Si les dynamiques actuelles laissent entrevoir un match disputé, le passé donne un avantage psychologique aux Lensois. Ils restent sur cinq confrontations sans défaite face à l’AJA. La dernière victoire auxerroise remonte à 2017, à une époque où les deux équipes évoluaient encore en Ligue 2.

Ce samedi soir, l’Abbé-Deschamps sera le théâtre d’un affrontement entre deux équipes en forme, bien décidées à finir l’année sur une bonne note. Si l’histoire penche du côté lensois, les Auxerrois, eux, comptent bien bousculer la donne pour entretenir leur belle dynamique.

Horaire et lieu du match

15e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)

A 19h, heure française

Auxerre – Lens

Les compos probables d'Auxerre - Lens

Auxerre : Léon - Diomandé (ou Osho), Jubal, Akpa - Hoever, Danois, Owusu, Mensah - Perrin, Sinayoko, Traoré.

Lens : Samba - Frankowski, Khusanov, Danso, Machado (ou Medina) - Diouf, Thomasson - Labeau Lascary, Fulgini, Zaroury – Nzola.

Sur quelle chaine suivre le match Auxerre – Lens

La rencontre entre Auxerre et Lens sera à suivre ce samedi 14 décembre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.