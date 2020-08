Aurier d’accord avec le Milan AC, pas Tottenham

En pourparlers avec le Milan AC, Serge Aurier est tombé d’accord avec le club lombard, qui souhaite faire baisser le prix de l’Ivoirien.

Malgré un temps de jeu revu à la hausse cette saison sous la coupe de José Mourinho (42 matches toutes compétitions confondues), Serge Aurier est ouvert à l’idée de débuter une nouvelle aventure loin de . Après la et la depuis 2017, c’est en que l’arrière droit ivoirien devrait poser ses valises. Les représentants de l’ancien défenseur du PSG et le Milan AC auraient trouvé un accord pour un futur contrat dans la Lombardie selon Sky Sport Italia.

Tottenham et le Milan vont devoir discuter

Reste désormais aux clubs à s’entendre et c’est ce qui bloque pour l’instant. Les Spurs réclament un chèque de vingt millions d’euros pour laisser partir l’ancien de Lens et de quand le Milan AC est lui disposé à ne pas mettre plus que quinze millions d’euros pour un joueur dont le contrat se termine en juin 2022. Une histoire de quelques millions d’euros qui devrait très certainement aboutir à un accord dans les prochains jours voire semaines, tant Serge Aurier semble décidé à tourner la page londonienne.