Aulas dézingue Juninho après la victoire à Ajaccio

En difficulté cette saison en championnat, l'OL a retrouvé le goût de la victoire dans son victorieux déplacement à Ajaccio (0-2). Mais, non content de se satisfaire des 3 points, Jean-Michel Aulas a profité de son passage dans la zone mixte pour s'attaquer à nouveau frontalement à Juninho.

À l'issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur les erreurs commises ces derniers temps et ont placé l'OL dans cette situation compliquée au classement. Et l'ancien président lyonnais s'est dédouané en donnant, selon lui, le responsable de tout cela : « Que l'on puisse dire qu'on a fait des erreurs oui. Mais les erreurs des deux dernières années... on paie un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Mais je ne vais pas les assumer puisque j'avais donné totalement les clés (à Juninho ndlr). Même s'il ne s'en souvient pas aujourd'hui, c'est la vérité. »

Sentant qu'il allait lui être rétorqué que Juninho dit l'inverse, Aulas a coupé court : « Je sais que dans le monde journalistique, on croit plus les anciens joueurs de talent que les dirigeants mais je ne réécris pas l'histoire. J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux. Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive. »

Conscient d'allumer une nouvelle mèche, l'ancien président de l'OL a alors tenu à justifier sa prise de parole : « Je n'aurais jamais dit ça s'il ne s'était pas permis, il y a quatre jours de dire qu'on aurait dû laisser partir Rayan Cherki à Paris. Quand on sait qu'il avait décidé une fois pour toutes que Rayan ne réussirait pas... aujourd'hui on l'a remis en selle. Il est à un poste où il peut réussir, Laurent Blanc fait un travail fantastique avec lui pour lui redonner confiance. »