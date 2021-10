Aulas avocat de Benzema pour le Ballon d'or

Dans une interview, Aulas se présente en avocat de Benzema pour la conquête du Ballon d'or 2021.

Invité de l'émission OL Night System, diffusée sur OLTV, Aulas a tressé les louanges de Benzema et selon le président de l'OL, l'attaquant madrilène et des Bleus mérite de remporter le Ballon d'or cette année.

« Evidemment, je pense que Karim est dans une phase où il peut légitimer une victoire au Ballon d'or. D'une part il a su pendant des années rester constant dans sa performance. Il est aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde. Les dirigeants de ce plus grand club du monde disent eux-mêmes que c'est leur meilleur joueur. C'est l'attaquant qui correspond le plus à ces critères », affirme Aulas.

« Et puis, parce que c'est important pour être Ballon d'or, aujourd'hui, il joue en sélection nationale, et de telle manière, qu'il est très légitime. Quand vous êtes et en club et sur le plan de votre équipe nationale au plus haut niveau, rien ne peut s'opposer. Je ne vois pas de joueurs susceptibles, en particulier dans son poste, de le concurrencer », ajoute-t-il.

« Tout a été fait pour qu'il revienne en équipe de France, il vient de marquer un but fantastique en finale (de la Ligue des nations, n.d.l.r.), parce que c'est toujours important de marquer des buts pour gagner des titres. Tout le monde reconnaît ses qualités. Je suis plus qu'un supporter, je suis un avocat. Parce que le supporter ne raisonne pas et l'avocat est là pour défendre des droits et le droit de Karim à être Ballon d'or est évident », conclut-il.