Audiences choc pour Bayern Munich - PSG

La rencontre retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain a rassemblé mercredi soir un public record aux Pays-Bas. Diffusée sur Ziggo Sport, cette demi-finale de l’UEFA Champions League a réuni 744 000 téléspectateurs, soit le match européen le plus suivi de la saison malgré l’absence de clubs néerlandais.

Cet engouement s’explique par le match aller spectaculaire disputé une semaine plus tôt : à Paris, le PSG s’était imposé 5-4 face au Bayern, suscitant de grandes attentes pour le retour en Allemagne. Grâce à un match nul 1-1, le club parisien s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions.

Ces données, partagées sur Instagram par l’experte médias Tina Nijkamp, confirment que le « score d’audience » de Bayern Munich-PSG est l’un des plus élevés de la saison pour une rencontre européenne sans club néerlandais.

La rencontre s’est hissée à la neuvième place du Top 25 quotidien de la Stichting KijkOnderzoek. Diffusée sur Ziggo Sport, elle a réuni en moyenne 744 000 téléspectateurs, pour une audience cumulée de 1 228 000 personnes. Ce match de Ligue des champions a devancé de nombreuses émissions télévisées régulières.

Seuls le journal télévisé de 20 h de la NOS (1 385 000), Vandaag Inside (888 000) et Eva (956 000) ont fait mieux mercredi soir.

À titre de comparaison, l’affiche aller entre les deux clubs avait réuni 470 000 amateurs une semaine plus tôt et le match Arsenal - Atlético Madrid 360 000 seulement la veille. Preuve supplémentaire de l’attrait grandissant pour le football de haut niveau.