Aubameyang souffre du paludisme

L'attaquant des Gunners a juré de revenir plus fort après avoir contracté la maladie alors qu'il était en mission internationale avec le Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec le paludisme après avoir été exclu de l'équipe d'Arsenal pour leur confrontation en quart de finale de la Ligue Europa avec le Slavia Prague.

Aubameyang a raté la victoire 3-0 des Gunners en Premier League contre Sheffield United ce week-end, le club révélant par la suite que l'attaquant souffrait de cette maladie.

Le joueur de 31 ans a de nouveau été omis des plans de Mikel Arteta jeudi et s'est rendu sur les réseaux sociaux avant le match retour en République tchèque pour expliquer son absence.

Aubameyang a déclaré qu'il avait contracté le paludisme alors qu'il jouait pour le Gabon lors de la pause internationale du mois dernier, et a publié une photo de lui-même allongé dans un lit d'hôpital alors qu'il continuait son rétablissement.

"Hé les gars, merci pour tous les messages et appels", a écrit le capitaine d'Arsenal sur Instagram. «Malheureusement, j'ai contracté le paludisme alors que j'étais en équipe nationale au Gabon il y a quelques semaines."

«J’ai passé quelques jours à l’hôpital cette semaine, mais je me sens déjà beaucoup mieux chaque jour, grâce aux excellents médecins qui ont détecté et traité le virus si rapidement."

L'article continue ci-dessous

"Je ne me sentais pas vraiment moi-même ces deux dernières semaines, mais je serai de retour plus fort que jamais! Je vais regarder mes garçons maintenant, un match énorme pour nous! Allons-y et récupérons-le Arsenal."

Aubameyang est probablement incertain pour le prochain match d'Arsenal en Premier League après avoir été absent du match contre le Slavia, alors qu'un affrontement de derby de Londres contre Fulham est prévu à l'Emirates Stadium dimanche. En fonction du temps nécessaire à l'attaquant expérimenté pour revenir à sa pleine forme, il peut également ne pas être disponible pour lorsque les Gunners rencontreront Everton au même endroit cinq jours plus tard.