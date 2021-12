Aubameyang de retour à Saint-Etienne ? Un ancien coéquipier le réclame !

Dernier de Ligue 1 à l'issue des matches aller, Saint-Etienne devra sortir le grand jeu en 2022 pour assurer son maintien.

Après avoir remplacé Claude Puel par Pascal Dupraz au poste d'entraîneur le 15 décembre, les dirigeants de l'ASSE vont maintenant devoir renforcer l'effectif lors du mercato d'hiver qui s'ouvre le 1er janvier.

Ils ont commencé en recrutant Bakary Sako, ancien joueur du club de 2009 à 2012 et qui était libre de tout contrat. Et ce dernier est monté au créneau ce vendredi en réclamant ni plus ni moins que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang afin de renforcer l'équipe.

« Je demande à Aubameyang de venir nous donner un coup de main. Je ne sais pas si c'est réalisable. Mais ma demande bien sûr qu'elle est sérieuse. Vous n'auriez pas envie de le voir revenir ?! », a déclaré Sako lors de la conférence de presse avant la rencontre de Coupe de France entre Jura Sud et les Verts.

Aubameyang, qui a joué à Saint-Etienne de janvier 2011 à juin 2013 (côtoyant à cette occasion Bakari Sako), est depuis plusieurs semaines en disgrâce à Arsenal. L'attaquant gabonais s'est vu retirer le brassard de capitaine par son entraîneur, Mikel Arteta, qui ne le fait également plus jouer et le ne convoque même plus pour les matches !

La dernière apparition de « PEA » avec le maillot des Gunners remonte d'ailleurs au 6 décembre contre Everton. Ce soir-là, Aubameyang n'avait joué que les cinq dernières minutes de la rencontre…

Face à cette situation, Aubameyang devrait quitter Arsenal (transfert définitif ou prêt) cet hiver mais Saint-Etienne, en pleine crise financière, n'a sans doute pas les moyens de se l'offrir (sauf si le joueur fait un effort financier considérable).