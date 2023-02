Aubameyang bloqué à Chelsea par la FIFA

Relégué tout au fond de la hiérarchie des attaquants à Chelsea, Aubameyang avait des pistes pour quitter le club. Mais il était bloqué par la FIFA.

Après une saison satisfaisante au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang s'envolait cette été pour Londres pour renforcer Chelsea. Mais l'ancien Gunner n'a pas connu la même réussite londonienne qu'à Arsenal et a complètement disparu du groupe des Blues. Cet hiver, le Gabonais avait attiré l'intérêts de plusieurs écuries européennes mais a été bloqué par la FIFA.

Un échec retentissant à Chelsea

Débarqué à Londres cet été en provenance du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas vraiment réussi à s'imposer à Chelsea. Attiré par Thomas Tuchel pour étoffer le noyau d'un vrai attaquant de pointe, profil qui manquait dans le groupe, le Gabonais n'a pas su apporter l'efficacité qui faisait défaut dans le secteur offensif des Blues.

Pire, l'arrivée de Graham Potter en remplacement de l'entraîneur allemand a coïncidé avec la disparition de l'ancien attaquant du Barça. Le nouveau coach ne compte pas sur lui et lui a fait comprendre. Exclu du groupe pour la Ligue des Champions pour faire de la place aux transferts hivernaux, Aubameyang a été relégué au fond de la hiérarchie des attaquants chez les Blues. Un départ en hiver a été envisagé pour l'attaquant de 33 ans mais plusieurs facteurs l'ont fait capoter.

Bloqué cet hiver par la FIFA

Selon plusieurs médias britanniques, l'Atletico Madrid et l'AC Milan avaient montré un intérêt sérieux pour signer Aubameyang durant ce mercato hivernal mais la FIFA a bloqué le Gabonais à Chelsea. En cause, une règle internationale qui empêche un joueur de porter le maillot de trois équipes dans la même saison. Et ce qui a coûté ce transfert, ce sont les rencontres de début de saison disputées par Aubameyang avec le Barça avant son départ pour Chelsea. Des matchs joués alors que le Gabonais savait qu'il allait quitter la Catalogne et qui lui coûtent cher aujourd'hui.

Une autre porte de sortie s'était également ouverte avec un retour annoncé du côté de Barcelone pour pouvoir faire souffler Robert Lewandowski dans certains matchs. Un retour en Catalogne autorisé par la FIFA mais qui ne s'est pas finalisé pour d'autres raisons : le fair-play financier planait sur le Barça qui n'est pas parvenu à un accord permettant de le respecter. Aubameyang devra donc attendre l'été pour se trouver une porte de sortie. Mais, à 33 ans, aura-t-il toujours la forme sans jouer dans les prochains mois?