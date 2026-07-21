Lionel Messi est arrivé dans la ville argentine de Rosario, mardi matin, en provenance des États-Unis, après avoir choisi de ne pas rentrer dans la capitale Buenos Aires avec le reste de la délégation de l'équipe d'Argentine, à la suite de la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Selon le journal argentin Olé, le capitaine de l'Albiceleste a atterri à l'aéroport international « Islas Malvinas » dans la ville de Fisherton, à 6h26 du matin heure locale, à bord d'un avion privé en provenance de Fort Lauderdale, dans l'État américain de Floride.

Après avoir accompli les formalités d'immigration, Messi a pris place dans un cortège de voitures et s'est dirigé vers son domicile dans la région de Funes, où il passera plusieurs jours avec son épouse Antonela Roccuzzo et ses enfants Thiago, Mateo et Ciro, afin de se reposer et de récupérer son énergie après plus de 50 jours passés loin de son domicile durant les épreuves de la Coupe du monde.

Selon la même source, les séquelles de la défaite face à l'Espagne restent fortement présentes, car Messi, malgré ses 39 ans et un palmarès riche en titres collectifs et individuels, ressent une grande tristesse après avoir été si près de mener l'Argentine à conserver le titre de la Coupe du monde.

Messi avait choisi de passer quelque temps dans sa maison de Miami avec sa famille et ses proches, avant de se rendre en Argentine, dans une tentative d'obtenir un peu de repos après l'important effort physique et émotionnel qu'il a fourni durant le tournoi.

Messi devrait bientôt reprendre ses engagements avec l'Inter Miami, qui se prépare à affronter le Chicago Fire en championnat américain, mais le capitaine de l'Argentine ne participera pas à la rencontre, tout comme son coéquipier Rodrigo De Paul.

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