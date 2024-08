Au chômage, Memphis depay moqué par des supporters

Brighton vs Manchester United

Memphis Depay a été moqué par les fans après avoir publié une vidéo d'entraînement en solo, alors que l'ancien joueur de l'OL cherche un club

Depay et l'Atlético Madrid se sont séparés cet été, mais aucune bataille pour la signature de l'international néerlandais n'a commencé ; alors que la nouvelle saison démarre à travers l'Europe, Depay s'entraîne seul à Monaco. Le joueur de 30 ans a partagé des images de lui-même en train de courir des sprints en côte et de travailler avec un ballon médicinal sur Instagram, mais si l'ancien attaquant de United pensait que le contenu attirerait un soutien massif, il avait tort. Les fans se sont moqués de Depay après une campagne décevante à l'Euro 2024 avec son pays et ont plaisanté en disant qu'il devrait s'entraîner avec un ballon aux pieds.

"Parce qu'il est nul. Plus préoccupé par son apparence que par sa façon de jouer", a écrit @Eros08531678 sur X.

@JaysPlays12 a ajouté : "Eh bien, cette démonstration à l'Euro n'a pas du tout aidé sa cause. Il devrait être sur un ballon plutôt que de courir".

@ChinoUTD a écrit : "Mon frère veut probablement se concentrer uniquement sur la musique maintenant, car pourquoi ne pas simplement aller en Arabie saoudite ou en MLS".

Pendant ce temps, @dropaganda a qualifié Depay de "lavé", ajoutant : "Où est le bandeau ?"

"C'était horrible à l'Euro", a ajouté @linox_mulla, tandis que @Labyflows a déclaré : "En route vers l'Olympiacos".

Depay n'a marqué que neuf buts toutes compétitions confondues lors de sa dernière saison avec l'Atlético de Madrid et le club espagnol était heureux de le laisser partir cet été. Le joueur de 30 ans a lutté contre les inquiétudes concernant son attitude tout au long de sa carrière, mais il espère que les employeurs potentiels percevront ses vidéos d'entraînement comme une preuve de son désir de travailler dur afin de prouver qu'il n'est pas en route vers la Super League grecque.

L'ancien joueur de Barcelone, qui a été lié à un transfert à la Roma, sera désespéré de mettre fin à l'incertitude entourant son avenir en rejoignant bientôt un nouveau club.