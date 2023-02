Au bout du suspense, l'OL se qualifie en quart de finale aux dépends de Lille

Au terme d'un match équilibré et animé, l'OL a éliminé Lille aux tirs au but et rejoint les quarts de finale de Coupe de France.

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a entretenu ses rêves européens. Mal embarqués en championnat, les Rhodaniens recevaient Lille, 6è de Ligue 1, en huitième de finale de la Coupe de France, dont une victoire finale assurerait une place en Europa Ligue au vainqueur.

Entame parfaite de l'OL

Ce sont les Lyonnais qui débutent le mieux la rencontre. Sans nécessairement avoir le ballon, les hommes de Laurent Blanc procèdent par contre et sont récompensés dès la 8è minute par un but de Rayan Cherki, auteur d'une superbe action dans la surface lilloise après une passe d'Alexandre Lacazette. À peine un quart d'heure plus tard, André Gomes adresse une passe mal appuyée à destination de Leny Yoro, trop attentiste. Lacazette a bien senti le coup et double la mise après seulement 21 minutes de jeu.

Lille pousse et revient dans le match

Malgré cela, les Dogues ne tardent pas à revenir dans le match. Juste avant la demi-heure de jeu, Corentin Tolisso comment une faute sur Benjamin André dans la surface, le retenant sur un corner du LOSC. Jonathan David convertit en prenant Anthony Lopes à contre pied. Le début de deuxième mi-temps et très animé, les Lillois étant repartis avec de belles intentions de jeu. À la 64è minute de jeu Edon Zhegrova, très actif durant la rencontre, est à la réception d'un centre à ras de terre de Rémy Cabella, auteur d'une très belle feinte juste avant, et égalise à 2-2.

Un final aux tirs au but

Malgré une fin de match toujours aussi animée et équilibrée, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence et à reprendre l'avantage. C'est donc aux tirs au but que se jouera ce huitième de finale. Et à ce jeu, ce sont les Gones qui s'imposent. Grâce à un arrêt d'Anthony Lopes devant Mohamed Bayo à 2-2 puis un tir sur la barre de Timothy Weah, Dejan Lovren inscrit le tir au but décisif et envoie l'OL en quart de finale de la Coupe de France.