Au Barça, "Ousmane Dembélé est meilleur que Mbappé"

Dans le foot, tout est bon pour prêcher sa paroisse. Le FC Barcelone l’a bien compris et met les petits plats dans les grands pour convaincre Ousmane Dembélé. Six mois après le départ surprise, tragique mais surtout gratuit de Lionel Messi, le club catalan ne veut pas revivre pareille mésaventure avec l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Les discussions pour prolonger ont déjà débuté mais trainent en longueur, notamment à cause des exigences salariales qui seraient demandées par le clan Dembélé. Malgré les blessures à répétition du joueur depuis son arrivée en Catalogne en 2017 (121 matches sur 239), les Blaugrana continuent de croire au potentiel d’Ousmane Dembélé et comptent bien le prolonger.

Une opération séduction publique semble donc avoir été lancée par les hommes forts du club pour convaincre le Français, à commencer par Xavi et Joan Laporta. Echaudé par le feuilleton Messi, le président barcelonais aimerait éviter un nouvel impair et n’y va pas avec le dos de la cuillère.

"Dembélé veut rester et je le sais car nous avons une très bonne relation avec lui, a indiqué vendredi le président barcelonais sur TV3. Ce genre de situation requiert des négociations, car ses représentants veulent le meilleur pour leur joueur. Parfois, je leur fais comprendre que le plus important n'est pas l'argent. Je suis un fan de Dembélé, pour moi il est meilleur que Mbappé et j'aimerais beaucoup qu'il reste."

Pion central du projet Xavi

Quand l’un est devenu le fer de lance du PSG, l’autre a du mal à confirmer mais rien n’est trop petit pour flatter un joueur. Comme son président, Xavi a lui rappelé l’importance de Dembélé dans son projet. Une pièce centrale qui pourrait bien faire pencher la balance pour les Blaugrana.

"Pour moi, il (Dembélé) peut être le meilleur au monde à son poste. Cela ne dépend que de lui, de son travail, de son engagement. Pour moi, c'est clair : le projet que l'on a pour le Barça, on le pense avec lui. Il peut beaucoup peser dans ce projet. On le voit comme un joueur clé pour le futur", a déclaré le coach barcelonais en conférence de presse avant le match contre le Betis. La balle est donc dans le camp de l’ancien Rennais…