Attention, danger ! Le Barça dans le rouge

Malgré l'optimisme affiché depuis des mois par le club quant à ses finances cet été, le FC Barcelone reste au pied du mur

À trois jours de leur entrée en lice dans le championnat, cinq joueurs seniors n'ont toujours pas été enregistrés auprès de la Liga et Hansi Flick ne les aura pas à sa disposition, en l'état actuel des choses. Selon RAC1, le FC Barcelone a du mal à atteindre la fin du marché des transferts, le 30 août, tout en respectant sa limite salariale.

Alors que les Blaugrana ont couvert les 40 millions d'euros non payés par Libero la saison dernière pour Barca Vision, ils doivent maintenant s'occuper des 60 millions d'euros dus cet été par Libero, Orpheus Media et Socios, qu'aucun d'entre eux n'a l'intention de payer. Actuellement, le FC Barcelone négocie avec plusieurs entreprises pour avancer cet argent, mais c'est une tâche délicate. L'autre solution consiste à vendre des joueurs et à réduire la masse salariale en même temps.

Si le FC Barcelone parvenait à conclure un nouveau contrat de sponsoring avec Nike, il serait à deux doigts d'y parvenir, et des transferts ou des accords plus modestes pourraient suffire à ce moment-là.

Selon les rumeurs, le contrat avec Nike s'élèverait à environ 1,2 à 1,3 milliard d'euros sur une période de dix ans, mais les Blaugrana devraient recevoir une importante prime à la signature afin de résoudre les problèmes liés à la limite salariale.