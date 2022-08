"Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure", Samir Nasri invite CR7 à rejoindre l'OM

Formé à l'OM, Samir Nasri, sous la forme d'une boutade, a appelé Cristiano Ronaldo à rejoindre l'OM.

Lundi soir, Manchester United a signé son premier succès de la saison en clôture de la 3e journée de Premier League en battant Liverpool 2-1.

Cristiano Ronaldo, remplaçant au coup d'envoi, est seulement entré à la 86e minute de jeu. Pour Samir Nasri, qui a assisté à la rencontre pour Canal+ Sport, le choix de Ten Hag de ne pas titulariser CR7 est parfaitement justifié.

« Le problème c'est que quand Cristiano est sur le terrain, il n'a plus le rendement du Cristiano du Real Madrid, mais pour lui c'est toujours Cristiano Ronaldo. Après ça inhibe certains joueurs. On l'a vu sur la dernière passe : Bruno Fernandes ne doit jamais tenter cette passe pour Cristiano Ronaldo. Il y a Martial qui est un peu plus loin et c'est à lui qu'il doit faire la transversale. C'est pour ça que Ten Hag ne le fait pas rentrer au bout de 60 minutes parce qu'il se dit que ça peut chambouler le jeu de son équipe et c'est pour ça qu'il rentre à la fin », explique Nasri.

Pour Nasri, Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United et faire un sacrifice financier s'il veut retrouver un club qui joue la Ligue des champions : « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. Je pense sincèrement qu'il devrait des concessions au niveau financier pour pouvoir aller dans une équipe compétitive qui joue la Champions League. Et j'espère qu'il ne ternira pas l'image qu'il a laissé au club parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club-là. Et l'histoire entre Cristiano Ronaldo et son club doit se terminer de la meilleure des manières. »

Samir Nasri ajoute avec malice que le Portugais doit rejoindre même l'OM : « Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure. » On lui souhaite que son rêve devienne réalité.