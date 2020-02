Atlético-Villarreal (3-1) - Des Colchoneros à réaction

Menés au score par les visiteurs, les hommes de Diego Simeone sont parvenus à les renverser pour l'emporter, ce dimanche, au Wanda Metropolitano.

Tombeurs de , mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0), les Colchoneros ont désormais un match référence sur lequel s'appuyer cette saison. Quatrième de , l'Atlético de Madrid affrontait , sixième, ce dimanche soir, au Wanda Metropolitano. Sur leur lancée, les hommes de Diego Simeone se sont imposés devant leurs supporters, eux qui ont pourtant concédé l'ouverture du score en début de rencontre. Caractère.

​Menés au score, les Madrilènes renversent Villarreal

L'auteur de cette ouverture du score ? Paco Alcacer, qui d'une demi-volée du droit à l'entrée de la surface, ne laissait aucune chance à Jan Oblak, pourtant à créditer d'une belle détente (16e). Vexés mais patients, les locaux attendaient la 40e minute de jeu pour revenir au score. L'égalisation était l'oeuvre d'Angel Correa, qui profitait de la passivité de la défense adverse pour marquer du droit et relancer son équipe. À la pause, l'Atlético et Villarreal étaient dos à dos.

Au retour des vestiaires, les Madrilènes revenaient avec de meilleures intentions et faisaient craquer leur adversaire du soir. D'abord, cest Koke qui permettait aux Colchoneros de doubler la mise (64e) d'une reprise de la tête. Ensuite, c'était au tour de Joao Felix de soigner son retour en inscrivant le troisième but de son équipe (74e). Le Portugais, entré en jeu quelques minutes plus tôt, voyait sa tentative du gauche déviée par un défenseur faire trembler les filets d'Asenjo.