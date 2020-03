Atlético - Trippier revient sur la qualification face à Liverpool

Le défenseur anglais des Colchoneros regrette certaines critiques émises depuis la qualification de son équipe face aux tenants du titre, en C1.

Au vue de la gravité de la situation actuelle, c'est un exploit qui paraît déjà très loin. Pourtant, il y a seulement une dizaine de jours, l'Atlético de Madrid éliminait , tenant du titre de la compétition, de la Ligue des Champions, au gré d'une victoire acquise en prolongations sur la pelouse d'Anfield.

"Je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient"

Si les Colchoneros l'ont emporté à l'aller (1-0) et au retour (3-2), l'exploit des hommes de Diego Simeone n'a guère été très apprécié par certains observateurs. Et pour cause, les Espagnols ont été accusés d'avoir affiché un visage trop défensif, refusant totalement le jeu face aux Reds et leur armada offensive. Néanmoins, même en défendant pendant la majeure partie du temps, ce sont bien eux qui ont inscrit quatre buts au total. Pour Kieran Trippier, jouer autrement n'aurait eu aucun sens.

"Si vous allez là-bas et vous que défiez Liverpool dans le jeu, vous perdrez 6-0. Je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient. On entend des commentateurs se plaindre parce qu'on a défendu, mais est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on aille là-bas pour jouer un jeu offensif, surtout avec le jeu de Liverpool en ce moment ? Vous devez y aller avec un plan et c'est ce qu'on a fait. On devait défendre, mais le plus important, c'est qu'on a gagné", a justifié l'Anglais, interrogé par le Daily Mirror.