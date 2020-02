Atlético - Saúl Niguez : "Ne jamais arrêter d’y croire"

Unique buteur lors de la victoire face à Liverpool (1-0), l'Espagnol jubilait face aux caméras de la Movistar au sortir de la rencontre. Déterminé.

Quatrième du classement dans le championnat d' , l'Atlético de Madrid vit un exercice 2019-20 plus compliqué que prévu. Entre les blessures dans le secteur offensif et le manque de résultats depuis le début de saison, la rencontre de Ligue des Champions face à , tenant du titre dans la compétition, faisait ainsi office de tournant. Mais à la surprise générale, les Colchoneros se sont imposés au Wanda Metropolitano (1-0) contre des Reds parfaitement muselés.

Comme un symbole, c'est Saúl Niguez, formé au club, qui a été l'unique buteur de la rencontre contre les hommes de Jürgen Klopp. Après le match, l'Espagnol avait logiquement le sourire et jubilait d'être venu à bout d'une équipe qui ne cesse d'impressionner ces derniers mois, tant en C1 qu'en .

​"Beaucoup de gens veulent nous descendre"

"C’est le résultat de notre travail, du fait de ne jamais arrêter d’y croire, d’insister et de continuer à bosser. Même si les gens ne croient pas en nous, nous continuerons à travailler. On a fait du très bon travail. J’avais beaucoup de motivation ce soir, dans cette période où les critiques pleuvent sur nous, et j’ai eu la chance d’aider l’équipe", a d'abord expliqué Saúl Niguez devant les caméras de Movistar, avant de se féliciter de voir une telle ambiance dans les travées du Wanda Metropolitano.

"L’ambiance était incroyable, ça m’a rappelé les nuits au Vicente Calderon. Beaucoup de gens veulent nous descendre mais les vrais fans sont là avec nous quand ça va bien et quand ça ne va pas, on doit leur rendre ça sur le terrain", a ensuite ajouté l'Espagnol. Nul doute que le match retour à Anfield pourrait être particulièrement laborieux à gérer pour les Colchoneros de Diego Simeone. Mais cela tombe plutôt bien, puisqu'ils adorent tout particulièrement ça.