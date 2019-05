Atletico Madrid, Simeone : "Griezmann ? Je crois qu'il va rester, je n'ai aucune crainte"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid s'est exprimé sur les rumeurs de départ d'Antoine Griezmann et sur le départ de Diego Godin en fin de saison.

Bis repetita pour Antoine Griezmann. Un an après le feuilleton "La décision" concernant son choix de rester à l'Atletico Madrid malgré l'intérêt appuyé du et une longue hésitation de la part de l'attaquant français, ce dernier est de nouveau annoncé en partance vers le club catalan. Une rumeur qui a pris encore plus d'ampleur avec l'élimination du Barça en demi-finale de , puisque les Catalans vont très probablement vouloir des changements cet été pour dominer l'Europe de nouveau et conquérir une C1 qui leur échappe depuis 2015.

En conférence de presse, Diego Simeone n'a pas contourné la question sur l'avenir d'Antoine Griezmann : "Depuis que le thème concernant le départ d'Antoine Griezmann est apparu dans les médias à Barcelone, j'ai toujours commenté la même chose. Je le sens très bien, heureux avec ses coéquipiers. Il est capitaine de notre équipe et de notre côté, nous lui donnons continuellement toute l’affection possible et toute l’importance qu’il mérite".

"Godin va continuer sa carrière en "

L'article continue ci-dessous

"Après nous ne sommes pas dans son corps et dans sa tête pour dire ce qu’il fera, à un moment donné, s'il doit avoir une opinion, il l'a dira. Nous croyons tous qu'il va rester à l'Atletico Madrid avec nous. Je n'ai pas peur de le perdre, je n'ai aucune crainte, il est notre capitaine et ce qui se passera après ne dépend plus de nous", a constaté l'entraîneur argentin qui a connu la même situation avec son attaquant la saison dernière mais avait réussi à le conserver.

Diego Simeone a rendu hommage à Diego Godin, qu'il aurait souhaité conserver : "Moi, nous et le club voulions que Diego Goin reste. Diego, en raison de ses besoins et de ses relations avec l' , est venu à la décision qu'il a prise et expliqué en temps utile l'autre jour. Et que vais-je vous dire au sujet de Godín plus que ce que je vous ai dit et que j'ai toujours apprécié son passage au club. Ensuite, les dirigeants et le joueur ont chacun leur situation individuelle à résoudre et Diego l'a fait avec tout ce qu'il a ressenti".

"Un moment que je vais retenir de Godin ? En choisir un ce ne serait pas juste. Il a toujours tout donné, a toujours eu une régularité très difficile à maintenir chez un footballeur. Il l'a fait, ce qui fait de lui un acteur si important dans tout ce processus. Je garde des moments de joie avec lui. Parfois, les relations ne se terminent pas de la meilleure façon possible et lorsque cette situation se développe le plus clairement possible cela génère tout de même un état de bonheur. Parce qu’il nous a tout donné et qu’il va maintenant continuer sa carrière en Italie, transmettant ses valeurs, son effort et sa façon de jouer", a conclu l'Argentin.