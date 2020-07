Atlético Madrid, Simeone évoque un "match serré" face à Leipzig

Diego Simeone est revenu sur le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des champions.

Diego Simeone, entraîneur de l' , qui va défier le en quarts de finale de la , le 13 août à 21 heures, est revenu en conférence de presse sur le tirage au sort du Final 8 de la C1.

"Comme toujours, en quarts, on rencontre de grandes équipes. On va rencontrer une équipe allemande qui sort d'une saison magnifique aux avant-postes du Championnat allemand, avec un style de jeu très offensif, avec des joueurs qui courent beaucoup, qui couvrent bien le terrain, et avec beaucoup de vitesse", a analysé El Cholo.

"Ce sera sans doute un match serré, ce sera du 50-50. ça nous donne beaucoup d'enthousiasme, on va essayer de préparer ce match de la meilleure des manières", a ajouté le technicien argentin.