Atlético Madrid : Simeone et sa "grande affection" pour Griezmann

Bien qu'il ne soit pas disposé à discuter de la situation d'Antoine Griezmann à Barcelone, Diego Simeone a évoqué son affection pour le Français en conférence de presse.

"J'ai une forte affection personnelle pour Antoine. Il n'est pas approprié de commenter ce qui se passe [avec lui] à Barcelone. Ce sont des questions pour son entraîneur", a déclaré El Cholo.

Interrogé sur Koeman et le travail qu'il fait, Simeone a livré son analyse. "Le trait principal de Barcelone est toujours le même", a-t-il déclaré.

"Il y a toujours des nuances en fonction de l'entraîneur qui les mène." Leur entraîneur tente d'appliquer ce qu'il montre sur le terrain en ce moment: la vitesse après avoir récupéré le ballon, jouer de l'arrière et imposer le style barcelonais."

