Atletico Madrid, Oblak évoque son avenir

Le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, a été interviewé dans le programme El Larguero de la Cadena SER où il a évoqué la saison des siens.

Le niveau de l'équipe en Liga cette saison : "Nous devons continuer à jouer comme nous l'avons fait. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Pour le moment, tout va bien. Nous avons démarré la saison en force. Nous ne sommes pas favoris, juste candidats. Nous devons continuer ainsi, mais nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu'à la fin. Espérons que nous peut continuer à obtenir des résultats afin que nous ayons une chance de gagner la ligue à la fin ".

Autres sports pratiqués : «Avant, je m'entraînais beaucoup à vélo mais je n'ai jamais vraiment pensé à devenir cycliste. J'aime le sport et j'aime le basket. Ma sœur est basketteuse à Prague. J'aime la NBA et je regarde aussi le résultats. Je suis Doncic et je ne suis pas surpris de son niveau ".

Un autre trophée «Zamora»? "Je ne pense pas à ça. C'est une belle récompense pour le travail accompli par toute l'équipe. Vous essayez simplement de ne laisser passer aucun but. Est-ce que j'ai beaucoup d'arrêts à faire? Cela dépend du jeu. C'est un travail à faire et cela dépend du jeu ou du terrain sur lequel nous jouons. Mon travail est d'arrêter les buts. La concentration est très importante et essentielle pour tout gardien de but. Vous pouvez être rapide, mais si votre esprit n'est pas concentré, c'est difficile. Vous doivent toujours être attentif à tout ».

Simeone a dit que vous êtes: "Le Messi des gardiens de but" "C'est très agréable de la part de voir Simeone penser cela à moi; pour moi, Messi est le meilleur joueur. Je fais de mon mieux pour aider l'équipe à obtenir de bons résultats. Il y a beaucoup de grands gardiens de but, j'apprécie vraiment la régularité pendant de nombreuses années. Simeone est un excellent entraîneur. Il est très difficile pour un entraîneur de rester si longtemps dans le même club ".

Son avenir : "Je suis sous contrat ici et je n'ai rien à dire sur l'intérêt des autres clubs. C'est une question pour mon agent. Je suis resté silencieux parce que j'ai toujours senti que nous pouvions faire plus. Le désir de gagner des trophées. voici pourquoi je suis resté. En fin de compte, un joueur joue où il veut être. Pour le moment, rien de mieux n'est arrivé et je suis ici. On ne sait jamais où on pourrait finir. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons . Tant de choses peuvent changer d'un jour à l'autre ".