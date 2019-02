Atletico Madrid, Lucas Hernandez concentré sur sa fin de saison : "Le Bayern ? Nous allons voir ma situation en fin de saison"

Courtisé par le Bayern Munich, le défenseur français est resté à l'Atletico Madrid. Il n'a pas fermé la porte à un départ l'été prochain.

Parfait soldat de Diego Simeone et pur produit de l'Atletico Madrid, Lucas Hernandez pourrait prendre son envol l'été prochain. Cet hiver, le Bayern Munich a manifesté un fort intérêt pour le champion du monde 2018 et s'est dit prêt à payer sa clause libératoire de 80 millions d'euros. Finalement, le défenseur tricolore est resté chez les Colchneros pour terminer la saison. Dans une interview accordée à As, Lucas Hernandez est revenu sur sa situation personnelle et sur l'intérêt du Bayern Munich lors du mercato hivernal.

"Pour être tout à fait honnête, ma situation personnelle a changé et je devais prendre une décision qui ne concernait pas que moi. Il est vrai que dans la fenêtre de transfert, une autre grande équipe européenne avait fait une offre et la première chose que j'ai faite a été de la relayer à l'Atletico Madrid. Ils ont clairement indiqué que ce n'était pas une option qu'ils envisageaient et nous avons tous convenu de revoir ma situation avant la fin de la saison en cours", a indiqué Lucas Hernandez.

L'article continue ci-dessous

"Le club a dit qu'il respecterait ma décision"

Le défenseur français ouvre clairement la porte à un départ et est revenu sur son refus de rejoindre le rival madrilène par le passé : "Je suis conscient que le club souhaite que je reste, mais il a également déclaré qu'il respecterait toutes les décisions que je prendrais. Il est vrai qu'il y a environ deux ans, le Real Madrid avait fait une offre importante via mon agent mais, à l'époque, je sentais que je devais beaucoup à l'Atletico Madrid".



Lucas Hernandez a évoqué la C1 : "C'est un match difficile et on peut en dire autant de leur point de vue. Les deux équipes sont en bonne forme, mais elles auront le temps de se concentrer sur ce match. Premièrement, nous devons nous concentrer sur les matches contre le Real Madrid et Rayo Vallecano. Jouer la finale chez vous avec votre public est une énorme motivation. Nous voulons vraiment aller aussi loin que nous pouvons et je pense que l'Atletico doit être victorieux en finale de la Ligue des champions".

Ce samedi, Lucas Hernandez et les Colchoneros auront déjà fort à faire face au Real Madrid, avant de penser à la rencontre face à la Juventus en Ligue des champions dans deux semaines. De son côté, le polyvalent défenseur français est concentré sur le terrain mais semble tout de même vouloir faire savoir qu'il n'est pas insensible à la proposition du Bayern Munich. Autant dire que l'été va être mouvementé pour Lucas Hernandez.