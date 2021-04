Atlético Madrid, les raisons d'un départ

L'Atletico Madrid est devenu la dernière équipe à abandonner la Super League européenne. On connaît les raisons de ce départ.

L'Atletico Madrid est devenu la dernière équipe à abandonner la Super League européenne, ce qui en fait le premier club d'Espagne à le faire.

Après avoir été témoin du rejet et du tollé que la Super League a créé parmi les fans et le monde du football, Los Rojiblancos ont décidé de ne pas participer à la nouvelle compétition.

Un échec cuisant pour la Super Ligue européenne

L'Atletico Madrid a publié une déclaration sur son site Web, expliquant les raisons de sa sortie de la compétition. "L'Atletico Madrid a pris la décision de rejoindre le projet de Super League lundi dernier en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui", a indiqué le communiqué.

"Pour le club, il est essentiel que tous les membres de la famille Rojiblanca soient en harmonie les uns avec les autres, en particulier les fans." Le club a réfléchi à la possibilité d'abandonner le projet mardi, et une fois tous les points négatifs évalués, le club a pris la même décision que les équipes anglaises.

La déclaration incluait également la satisfaction des entraîneurs et du personnel de jeu sur la décision de se retirer de la Super League et convenait que les mérites sportifs devaient prévaloir sur tout autre critère.

En Italie, l'Inter Milan s'est à son tour retiré ce mercredi. À l'heure actuelle, le projet, déjà suspendu, ne conserve plus que quatre participants : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan et la Juventus Turin. Autant dire que l'échec est cuisant, et que les derniers résistants devraient prochainement se résoudre à abandonner l'idée.

À ce rythme, la Super League ne sera bientôt qu'un lointain souvenir...