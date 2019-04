Atletico Madrid, Thomas Lemar touché à la cuisse

Le milieu international français, Thomas Lemar, doit observer une période de repos en raison d'une lésion à une cuisse.

De retour de sélection, Thomas Lemar est apparu samedi lors du match entre l'Atletico Madrid et Alaves (4-0). Son équipe a gagné, mais lui n'avait pas vraiment le sourire à l'issue de la partie. Et pour cause ; il a été victime d'une blessure à la cuisse.

L'ancien monégasque souffre d'une lésion, selon un communiqué rendu publique ce lundi par le club de la capitale espagnole. Il devra "observer une période de repos", dont la durée exacte n'a pas été dévoilée.

L'article continue ci-dessous

Lemar (23 ans) est apparu à 25 reprises avec les Rojiblancos cette saison en Primera Division, dont 18 fois comme titulaire. En panne d'efficacité, il ne compte que deux réalisations réussies.

Diego Costa blessé aussi

Pour rappel, l'Atletico Madrid n'a plus rien à jouer en cette fin de saison si ce n'est la . Eliminés de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions, les hommes de Simeone doivent uniquement conforter leur deuxième place au classement. Ou alors espérer rattraper le Barça, le leader et qui compte 10 points de plus.

Lemar n'a pas été le seul joueur de l'Atletico à se blesser durant ce match face à Alaves. C'est aussi le cas de Diego Costa. Après avoir marqué en fin de première période, l'international ibérique a également été touché à la cuisse. Aucune déchirure n'a été décelée, mais il risque aussi d'être à l'arrêt pendant un moment.