Atlético Madrid : l'autocritique d'Antoine Griezmann

Revenu l'été dernier à l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann n'a pas autant rayonné et ne s'est pas montré autant décisif que par le passé avec les Colchoneros. Champion d'Espagne l'an dernier, l'Atlético Madrid n'a pas réalisé une saison à la hauteur des attentes et n'est pas parvenu à se mêler à la course pour le titre. Grâce à son succès face à Elchec ce mercredi soir, les Colchoneros ont toutefois assuré leur place pour la prochaine Ligue des champions.

"Mon manque de buts marqués a fait faute à l'équipe"

Passeur décisif lors de ce succès, Antoine Griezmann, auteur de trois buts et trois passes décisives en vingt-cinq matches de Liga cette saison, a fait son autocritique après la rencontre au micro de Movistar : "Jusqu'à la blessure, je m'en sortais très bien. Ensuite, j'ai eu une partie très compliquée et difficile pour un footballeur : être blessé, ne pas pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers, ne pas pouvoir profiter du football. Après la blessure, je suis là, à essayer de revenir à mon meilleur niveau".

Griezmann défendu par un ancien de l’Atlético

"C'est vrai que je n'ai pas marqué de buts et que cela a beaucoup manqué à l'équipe, et à moi aussi, mais j'ai continué à travailler pour l'équipe en haut et en défense. L'objectif reviendra, mais j'ai ma part de responsabilité dans les résultats mauvais ou inattendus et je l'accepte naturellement. J'espère recommencer à marquer des buts dès que possible et prendre plaisir à être sur le terrain et à marquer des buts à nouveau", a ajouté l'international français.

"Redevenir un joueur important et décisif"

Revanchard et ambitieux, Antoine Griezmann espère retrouver de sa superbe la saison prochaine et porter à nouveau son équipe comme ce fut le cas par le passé : "J'espère être un joueur important et décisif, comme je l'ai toujours été. Ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer de but. J'en tiens compte et je travaille pour recommencer à marquer des buts".

Pas de haie d’honneur de l’Atlético, Simeone explique pourquoi

L'attaquant de l'Atlético Madrid était tout de même satisfait d'avoir assuré l'essentiel avec la qualification pour la C1 et a fait un bilan collectif de la saison : "Il est très important pour nous de jouer la Ligue des champions. L'année a été compliquée. Nous rentrons à la maison très heureux et maintenant nous voulons donner aux fans quelque chose à applaudir ce week-end et bien finir l'année".

"Il y avait de nouveaux joueurs, puis des blessures et à la fin, l'élimination de la Ligue des champions. Tout peut arriver dans le football et nous l'avons vu cette année. De même, le manque de buts de mon côté, qui est à l'origine de ces mauvais moments dans l'équipe et dans les résultats. Il faut s'améliorer pour l'année prochaine et profiter de ce soir, car nous sommes à nouveau en Ligue des champions", a conclu le champion du monde 2018.