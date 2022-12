Atlético Madrid – Elche : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Ce jeudi, Antoine Griezmann pourrait être titulaire avec l'Atlético Madrid face à Elche en Liga.

Après une Coupe du monde particulièrement réussie d’un point de vue individuel, Antoine Griezmann retrouve la compétition avec l’Atlético Madrid. Rapidement de retour à l’entraînement, l’international français est déjà disponible pour la reprise du championnat d’Espagne, comme l’a affirmé la presse espagnole.

Après un début de saison manqué et un Diego Simeone qui n’a jamais semblé aussi proche de perdre sa place, les Colchoneros pointent à la 5ème place en Liga, et si la lutte pour le titre devrait voir le Barça et le Real se faire la course, le podium n’est qu’à deux points des Rojiblancos, qui peuvent encore ajuster le tir. Vainqueurs 3-1 d’Arenteiro en Coupe du Roi jeudi dernier, les Madrilènes ont maintenant à cœur de relancer la machine en championnat après trois matches sans victoire.

Pour cela, ils recevront Elche, lanterne rouge au classement avec 4 petits points pris en 14 matches. Sans la moindre victoire en championnat depuis le début de saison, les Franjiverdes ont pu retrouver le sourire avec une victoire face à Alcora (3-0) en Coupe du Roi avant la trêve, et un autre face à Guadalajara (3-0) mardi dernier, de quoi leur redonner un peu de confiance avant cette rencontre. Ils devront néanmoins composer avec plusieurs absents tels que Chetauya, Gumbau et Josan.

Côté madrilène, le récent champion du monde argentin Rodrigo De Paul sera absent en raison d’une gêne aux ischios.

Horaire et lieu du match

Atlético Madrid – Elche

15ème journée de Liga

21h30 au Wanda Metropolitano

Les compositions probables :

Atlético Madrid : Oblak – Gimenez, Savic, Hermoso – Llorente, Koke, Kondogbia, Witsel, Carrasco – Griezmann, Morata.

Elche :Badia - Lirola, Roco, Gonzalez, Clerc - Mascarell, Guti - Josan, Collado, Milla – Boye.

Sur quelle chaîne TV voir le match ?

Le match entre l’Atlético Madrid et Elche sera diffusé sur BeIN Sports à partir de 21h30. Il sera également accessible via BeIN Connect.