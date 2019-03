Atlético Madrid, Diego Simeone sanctionné pour sa célébration douteuse face à la Juventus

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, doit payer une amende considérable pour son geste obscène effectué lors du match contre la Juve.

Après le but d'ouverture de Jose Gimenez face à la Juventus Turin en 8es de finale aller de la Ligue des champions, l'entraîneur argentin des Colchoneros Diego Simeone avait fêté un but de manière obscène, les mains sur l'entrejambe, comme pour mimer d'énormes testicules.

Un piteux geste, effectué à chaud alors que le technicien argentin était conscient qu'il pouvait le payer au prix fort. "Mon geste ? J'ai juste dit la vérité. On a deux c******"", avait-il lâché à chaud, avant d'être dans le même ton quelques minutes plus tard en conférence de presse. "Mettre Costa et Koke après un mois d'absence...Il fallait avoir les c******* pour le faire, j'en ai eu, et ça a marché"., avait expliqué Simeone, s'excusant pour son geste part la suite.

Malgré ses excuses, El Cholo n'avait pas pu échapper à une procédure disciplinaire de l'UEFA. L'instance européenne du football a annoncé jeudi sur son site que Simeone est condamné à une amende d'un montant de 20.000 euros pour "conduite inappropriée." L'Argentin pourra prendre place sur le banc de touche lors du 8e de finale retour mardi. Lui qui avait connu les tribunes la saison dernière. Pour rappel, c'est du banc qu'il a vu ses Rojiblancos remporter la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille en mai dernier. Cette fois, l'Atlético défendra son avantage de deux buts (2-0) acquis à l'aller avec son charismatique entraîneur.

L'UEFA a aussi condamné le club madrilène pour le comportement de ses supporters, qui avaient lancé des objets sur le terrain durant le match et bloqué les escaliers du stade. La Juventus a également écopé d'une sanction. Le club piémontais' doit payer 30.000 euros car l'équipe et l'entraîneur Massimiliano Allegri se sont présentés en retard pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

À noter que Diego Simeone avait effectué le même geste, contre la même équipe, à l'époque où il était joueur sous les couleurs de la Lazio Rome.