Atlético - Fede Valverde revient sur son tacle sur Morata

Le milieu de terrain uruguayen a été exclu à quelques minutes de la fin du match pour un tacle par derrière sur Alvaro Morata, qui filait au but.

C'est l'un des faits de jeu de la finale de la Supercoupe d' remportée par le Real Madrid aux tirs aux buts face à l'Atlético (0-0, 4-1 tab). On joue la 116e minute quand Alvaro Morata s'en va défier Thibaut Courtois pour tenter de donner la victoire aux siens. Dernier défenseur, Federico Valverde se jette dans les pieds de l'attaquant espagnol pour l'empêcher d'aller plus loin d'un tacle par derrière qui lui vaut une expulsion des plus logiques.

"Je pense qu'y aller avec cette intention est généralement mauvais. Je m'excuse auprès d'Alvaro [Morata]. Évidemment, ce n'est pas juste ce que j'ai fait, mais c'était la seule chose que je pouvais faire pour mon équipe", a expliqué l'Uruguayen après le coup de sifflet final.

"J'ai essayé de faire d'autres choses mais il est très rapide, et je n'arrrivais pas à le rattraper. Je me suis excusé auprès de lui. Bien sûr, je suis très heureux du titre, mais j'ai cette petite épine dans le pied parce que ce n'est pas juste."

Simeone : "Il a fait ce qu'il avait à faire"

Dans le camp d'en face, Diego Simeone n'en voulait pas au milieu de terrain, estimant qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pour son équipe. "Quiconque aurait fait ce qu'il a fait à sa place. Il a fait ce qu'il avait à faire.

"Ce fut le moment le plus important du match car si le jeu avait continué, cela aurait pu mener à un but." Dommage pour les Colchoneros, qui s'inclinaient quelques instants plus tard lors de la séance de tirs aux buts après deux échecs de Saul Niguez et Thomas Partey.