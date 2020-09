Atlético, Diego Simeone positif au Covid-19

L’Atlético Madrid vient d’annoncer que son entraineur Diego Simeone a été testé positif au Covid-19.

L’entraineur argentin des Rojiblancos vient d’être diagnostiqué positif au Covid-19. C’est ce qu’a fait savoir le club espagnol ce samedi dans un communiqué. El Cholo est asymptomatique. El Il a été placé à l’isolement chez lui pour observer la quarantaine.

Simeone n’a pas dirigé la dernière séance d’entrainement de son équipe, effectuée ce samedi soir. Sa positivité était certainement déjà établie.

Au plus fort de la pandémie, Simeone avait œuvré en compagnie de son épouse contre la propagation du virus. Il avait notamment fait un don pour la croix rouge espagnole et appelé les gens à en faire autant à travers une vidéo sur les réseaux sociaux.

Les cas positifs se multiplient à l'Atlético

Lors des deux dernières semaines, Diego Costa et Santiago Arias ont aussi été infectés au coronavirus dans le camp des Madrilènes. Et auparavant, il y a Sime Vrsaljko et Angel Correa qui avaient été touchés et qui ont dû manquer le Final 8 de la Ligue des Champions.

La a repris ce samedi, mais l’Atlético a bénéficié d’une rallonge d’une semaine dans sa période de coupure vu qu’il a participé au Final 8 de la Ligue des Champions. C’est aussi le cas du Barça, du Real, de Séville et d’Elche.