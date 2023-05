Atlético de Madrid – Real Sociedad : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Atlético-Real Sociedad.

La Real Sociedad peut valider son ticket pour la Ligue des champions

A deux journées de la fin du championnat d'Espagne, l'Atlético de Madrid (3e avec 73 points) est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions et livre un duel à distance avec le Real Madrid (2e avec 74 points) pour savoir qui terminera vice-champion derrière le Barça.

De son côté, la Real Sociedad, 4e avec 68 points doit encore fournir un tout petit effort pour se qualifier pour la Ligue des champions : les Basques possèdent en effet 5 points d'avance sur Villarreal, le cinquième. Une victoire en terres madrilènes permettrait à la Real Sociedad de retrouver la C1, une compétition dont elle est absente depuis la saison 2013-2014.

Date, horaire et lieu de Atlético de Madrid – Real Sociedad

Date : Dimanche 28 mai 2023 Ville : Madrid (Espagne) Stade : Cívitas Metropolitano (ex-Wanda Metropolitano) Heure du coup d'envoi : 19h00 heure française Compétition : 37e journée de la Liga Arbitre de la rencontre : Monsieur Juan Luis Pulido Santana (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match Atlético de Madrid – Real Sociedad ?

En France, la rencontre entre l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad sera diffusée sur beIN SPORTS 4.

Le streaming pour voir le match Atlético de Madrid – Real Sociedad

En France, il sera de possible de voir le match Atlético de Madrid – Real Sociedad en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Atlético de Madrid – Real Sociedad

Pour cette rencontre, Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, devra se passer des services de Stefan Savic, Reinildo et de Marcos Llorente. Alvaro Morata, Thomas Lemar, Memphis Depay et Jan Oblak sont incertains.

Concernant la Real Sociedad, Sadiq Umar et Martin Merquelanz sont blessés et manqueront à l'appel tandis qu'Asier Illaramendi et Igor Zubeldia font leur retour dans le groupe. David Silva est pour sa part très incertain.

L'équipe probable de l'Atlético de Madrid : Grbic – Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Carrasco – De Paul, Koke, Barrios – Griezmann, Correa. L'équipe probable de la Real Sociedad : Remiro – Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Munoz – Zubimendi, Merino, Mendez – Kubo, Sorloth, Oyarzabal.

Les statistiques à connaître avant Atlético de Madrid – Real Sociedad

• L'Atlético de Madrid n'a perdu aucun de ses six derniers matches de Liga contre la Real Sociedad (3 victoires et 3 nuls).

• Le Real Sociedad n'a pris que 2 points lors de ses 7 derniers matches sur le terrain de l'Atlético de Madrid (pour 2 nuls et 7 défaites). Les Basques ont cependant fait 2 matches nuls au Metropolitano lors de leurs trois derniers matches.

• En Liga, l'Atlético de Madrid est invaincu à domicile lors de ses 10 derniers matches (9 victoires et 1 nul).

• En Liga, la Real Sociedad est sur une série de 7 matches sans défaite (5 victoires et 2 nuls).

• En tant qu'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone n'a perdu qu'un seul match sur les onze joués à domicile contre la Real Sociedad en Liga (pour 7 victoires et 3 nuls).

