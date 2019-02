Atlético de Madrid : Netflix va diffuser un documentaire sur Antoine Griezmann

Antoine Griezmann, qui avait déjà fait l'objet d'un documentaire récent, sera encore au cœur d'un film produit cette fois-ci par Netflix.

Après Cristiano Ronaldo, la Juventus ou encore Sunderland, Netflix poursuit sa série de films ou de séries consacrés au football avec un documentaire entièrement dédié à Antoine Griezmann.

La plateforme l'a annoncé cette semaine. Le film en question - titré "Antoine Griezmann : Champion du monde" - sera disponible le 21 mars prochain dans le catalogue de la firme américaine.

"Avec détermination, Antoine Griezmann a surmonté les difficultés pour se hisser au sommet et devenir l'un des meilleurs footballeurs... et même champion du monde", raconte notamment le synospis du documentaire.

Selon les informations de L'Equipe, l'animatrice Alessandra Sublet (actuellement sur TF1) serait à l'origine de ce nouveau film sur le numéro 7 de l'équipe de France. Car ce n'est pas la première fois que l'international français fait l'objet d'un film consacré à ses aventures de footballeur.

Il y a quasiment un an et demi, le film "Griezmann Confidentiel" produit par Alessandra Sublet, où cette dernière suit le joueur au quotidien - avait été diffusé sur la chaîne TMC. On y voyait Antoine Griezmann se confier sur son cheminement et ses centres d'intérêt.

Pour ce nouveau documentaire, qui durera une heure et sera réalisé par Alex Dell et co-produit par Troisième OEil et Black Dynamite, la Coupe du monde en Russie sera évidemment au centre de l'œuvre, avec la montée en puissance de l'international français tout au long de la compétition et ses buts décisifs dans les matches à élimination directe, notamment en finale contre la Croatie (4-2).

Le long chemin de Griezmann pour atteindre le plus haut niveau sera l'autre grand thème de ce film, avec des images d'archives et des témoignages de l'entourage de l'attaquant français, ainsi que d'Eric Holats, son mentor, et du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.