L'Atlético de Madrid ne sera pas obligé de verser 40 M€ au Barça pour Griezmann cet été

L'été dernier, Antoine Griezmann était prêté par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid avec la possibilité de prolonger ce prêt d'une saison, à condition que les deux clubs soient d'accord.

Comme GOAL l'avait expliqué à l'époque, il s'agit d'un prêt gratuit car l'Atlético de Madrid a pris à sa charge l'intégralité du salaire d'Antoine Griezmann. Un salaire baissé de 40% par rapport à ce que le Français touchait à Barcelone afin que les Colchoneros puissent respecter les règles du fair-play financier. Ce prêt a également permis au Barça d'alléger sa masse salariale.

Quelles sont conditions pour lever l'option d'achat ?

Dans le contrat du prêt de Griezmann à l'Atlético figure une option d'achat de 40 millions d'euros qui n'est pas obligatoire, tant que tous les bonus ne seront pas atteints.

L'option d'achat sera levée si Antoine Griezmann est prêté une saison de plus et s'il joue plus de 50% des matches officiels pour lesquels il est disponible. Cela signifie que les matches où il est absent en raison d'une blessure ou d'une suspension ne sont pas pris en compte.

Aucune obligation de payer pour Griezmann cet été

Ainsi, contrairement aux rumeurs qui circulent dans de nombreux médias et sur les réseaux sociaux, l'Atlético de Madrid ne sera pas obligé de verser 40 millions d'euros cet été au FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

L'Atlético pourra verser cette somme au cours de la deuxième saison en prêt de Griezmann (2022-2023) soit à partir d'une éventuelle troisième saison avec les Colchoneros (2023-2024).

Traduction et adaptation par Xavier Béal