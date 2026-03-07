Athletic Bilbao - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son élimination en demi-finale de la Coupe du Roi malgré une victoire (3-0) contre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone se concentre désormais sur le championnat. Leader avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, le club catalan n'a plus le droit à l'erreur. Hansi Flick doit mobiliser un groupe physiquement marqué pour protéger cette avance et confirmer la bonne forme actuelle de l'équipe en Liga.

Un déplacement périlleux à Bilbao

Le prochain test se déroule à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Neuvièmes au classement, les joueurs d'Ernesto Valverde luttent pour une place européenne après leur sortie de la Coupe du Roi. Si le stade est réputé pour son intensité, les statistiques récentes favorisent le Barça. Les Barcelonais sont invaincus contre les Basques sous l'ère Flick, avec notamment un large succès (5-0) en Supercoupe d'Espagne en janvier dernier.

Hansi Flick doit composer avec des absences majeures, notamment celles de Jules Koundé et Alejandro Balde, indisponibles pour un mois. Ces forfaits obligent l'entraîneur à réorganiser ses couloirs, où João Cancelo jouera un rôle clé. En revanche, Robert Lewandowski est apte malgré un coup à l'œil, et le retour progressif de Gavi dans le groupe apporte une solution supplémentaire au milieu de terrain.

La Masia en renfort

Face à l'enchaînement des matchs, le technicien allemand s'appuie de plus en plus sur les jeunes du centre de formation. Flick a salué l'intégration des joueurs de la Masia, qu'il considère comme des solutions à part entière plutôt que de simples remplaçants. Cette stratégie est essentielle pour maintenir un niveau de performance élevé tout en gérant la fatigue des cadres titulaires.

Ce match au Pays basque lance un mois de mars chargé, marqué également par la Ligue des Champions contre Newcastle. La pression est forte, d'autant que le Real Madrid continue de gagner ses matchs dans un climat de polémique arbitrale. Une victoire à Bilbao, malgré les blessures, permettrait au FC Barcelone d'envoyer un signal fort à ses concurrents pour la course au titre.

Horaire et lieu du match Athletic Bilbao - FC Barcelone

Le match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone se tient ce samedi 7 mars à partir de 21h00, heure française, au Stade San Mames de Barcelone.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Athletic Bilbao

L’Athletic Club abordera la réception du FC Barcelone avec plusieurs absences importantes. Yeray Álvarez est suspendu, tandis que Nico Williams (aine), Beñat Prados (genou), Unai Egiluz (genou) et Maroan Sannadi (genou) sont toujours forfaits.

Ernesto Valverde peut toutefois s’appuyer sur un groupe stable, aucun nouveau problème physique n’ayant été signalé après la défaite contre la Real Sociedad. Un ajustement est possible au milieu avec l’entrée d’Íñigo Ruiz de Galarreta. En attaque, Iñaki Williams, Oihan Sancet et Álex Berenguer devraient de nouveau soutenir Gorka Guruzeta en pointe.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone récupère un renfort potentiel avant son déplacement à San Mamés pour affronter l’Athletic Club. Robert Lewandowski a repris l’entraînement après sa fracture de l’orbite et pourrait être disponible pour cette rencontre de Liga.

En revanche, plusieurs cadres restent indisponibles. Andreas Christensen (genou), Frenkie de Jong (ischio-jambiers) et Gavi (genou) sont toujours à l’infirmerie. Jules Koundé et Alejandro Balde ont, eux, rejoint la liste des absents après s’être blessés lors du dernier match contre l’Atlético.

Ces forfaits devraient pousser Hansi Flick à remodeler sa défense, avec João Cancelo et Gerard Martín pressentis sur les côtés. Dans l’entrejeu, le jeune Marc Bernal, très en vue ces dernières semaines, pourrait enchaîner une nouvelle titularisation, tandis qu’Eric Garcia est attendu dans l’axe de la défense pour compenser les absences.

