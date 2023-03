Athletic Bilbao - Barça : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Bilbao-Barça.

Grand classique de l'autre côté des Pyrénées pour conclure ce week-end de Liga, avec la venue du Barça dans l'antre du San Mamès pour y défier l'Athletic.

Route dégagée pour le Barça ?

Large leaders du championnat avec neuf points d'avance sur le Real, les Catalans espèrent bien faire un pas de plus vers un titre qui leur tend de plus en plus les bras.

Toujours difficile à mannoeuvrer à domicile, Bilbao veut pour sa part continuer de croire en une qualification européenne, alors que les Basques occupent actuellement la neuvième place. Duel à couteaux tirés en perspective.

Horaire et lieu du match Bilbao - Barça

Ville : Bilbao

Bilbao Stade : San Mamès

21h heure française

Sur quelle chaîne TV voir Bilbao - Barça ?

Athletic Bilbao-Barça

Liga

Dimanche 12 mars

21h sur Bein Sports 1

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Bilbao et du Barça

Athletic Bilbao : VDDDN





Barça

: VDDVV

Les équipes probables

XI de départ de Bilbao : Agirrezabala - Berchiche, Martinez, Vivian, De Marcos - Garcia, Vencedor, N.Williams, Berenguer, Muniain - I.Williams.

XI de départ du Barça : Ter Stegen - Balde, Alonso, Christensen, Koundé - Busquets, Kessié, Gavi - Fati, Lewandowski, Raphinha.