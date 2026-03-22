Atalanta-Hellas Vérone 1-0 : le résumé du match

Atalanta - Hellas Vérone 1-0

Buteurs : Zappacosta 37’ (1ère mi-temps).

ATALANTA (4-4-2) : Carnesecchi 6,5 ; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5 (Hien 6 31’ 2e mi-temps) ; Zappacosta 7,5, De Roon 7 (Samardzic sv 43’ 2e mi-temps), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ 2e mi-temps), Bernasconi 6 ; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ 2e mi-temps), Zalewski 6,5 (Raspadori 6 19’ 2e mi-temps) ; Krstovic 7. Entraîneur : Palladino 6,5.

HELLAS VERONA (3-5-2) : Montipò 6 ; Nelsson 5,5, Edmundsson 5,5, Valentini 5 ; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (Bernede sv 40’ st), Gagliardini 5,5 (Al-Musrati 6 à la 21e minute de la deuxième mi-temps), Harroui 6 (Suslov 6 à la 21e minute de la deuxième mi-temps), Frese 5 (Oyegoke 6 à la 1re minute de la deuxième mi-temps) ; Bowie 5 (Sarr 6 à la 33e minute de la deuxième mi-temps), Orban 6. Entraîneur : Sammarco 5,5.

Arbitre : Ayroldi (Molfetta) 6.

Avertissements : Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.

Temps additionnel : 1’ et 4’.







