Aston Villa veut Steven Gerrard comme entraîneur

Aston Villa veut nommer Steven Gerrard comme son prochain manager, le patron des Rangers étant ouvert à l'idée d'un transfert en Premier League.

GOAL a appris que Gerrard, 41 ans, est le choix numéro 1 de Villa pour remplacer Dean Smith, qui a été licencié dimanche après un début de saison décevant.

Et une approche officielle auprès des Rangers pourrait être faite cette semaine, avec le club des Midlands désireux de faire une nomination avant leur prochain match de Premier League, à domicile contre Brighton le 20 Novembre.

Villa doit négocier avec les Rangers

Gerrard est sous contrat avec les Rangers jusqu'en 2024, et bien que les champions d'Écosse soient extrêmement réticents à l'idée de le laisser partir à la mi-saison, ils savent qu'ils ne pourront pas l'en empêcher si Villa verse une indemnité compensatoire, estimée à environ 2,5 millions de livres.

L'ancien milieu de terrain de Liverpool est vénéré à Ibrox Park après avoir mené les Rangers au titre de champion la saison dernière, empêchant ainsi le Celtic de remporter un dixième titre consécutif.

Cette saison encore, les Rangers sont en tête du classement, mais il est entendu que Gerrard trouverait difficile de refuser l'opportunité de diriger un club de Premier League.

On s'attend à ce qu'il succède à Jurgen Klopp à la tête de Liverpool, mais Klopp lui-même est sous contrat jusqu'en 2024 et ne devrait pas quitter son poste avant cette date.

Villa pourrait donc être la passerelle idéale, permettant à Gerrard de se tester dans l'élite anglaise, dans un club ambitieux et bien soutenu.

Il connaît déjà Christian Purslow, le directeur général, pour avoir travaillé ensemble à Anfield, et un poste dans les Midlands serait bénéfique pour Gerrard, dont la famille est toujours basée dans le Merseyside.

Gerrard a réuni une équipe d'entraîneurs très soudée aux Rangers, et il est presque certain qu'il souhaiterait emmener à Villa des personnes comme son adjoint Gary McAllister, les entraîneurs Michael Beale et Tom Culshaw, ainsi que le préparateur physique Jordan Milsom.

Qui sont les autres profils ?

Aston Villa aurait fait des recherches sur d'autres candidats potentiels, dont l'entraîneur de Southampton Ralph Hasenhuttl et le sélectionneur belge Roberto Martinez.

Graham Potter, de Brighton, est également très apprécié, tandis que John Terry, ancien adjoint à Villa, serait intéressé par le poste, mais il est peu probable qu'il soit considéré à ce stade.

Kasper Hjumland, le manager danois, est un autre nom qui a été évoqué, bien qu'il soit peu intéressé par le poste.