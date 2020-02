Aston Villa-Tottenham (2-3) - Les Spurs l'emportent sur le gong

Grâce notamment à un doublé d'Heung-min Son, les hommes de José Mourinho enchaînent un troisième succès d'affilée en championnat (2-3).

En difficulté en début de rencontre, les Spurs concédaient même rapidement l'ouverture du score. Sur un centre de l'ancien lillois Anwar El-Ghazi, Alderweireld trompait Lloris contre son propre camp (9e).

Bousculé et proche d'encaisser un deuxième but, revenait finalement à hauteur grâce à un but du Belge sur corner (28e). Avant de prendre l'avantage juste avant la pause quand Heung-min Son transformait le penalty obtenu par le nouvel arrivant Bergwijn (45e+1). Entre temps, Dele Alli s'était procuré deux opportunités mais sans conclure (35e, 41e).

Et alors que l'on pensait les hommes de José Mourinho capables de prendre le meilleur sur leur adversaire, c'est Engels qui remettait les deux équipes à égalité sur corner (54e) et relançait une fin de rencontre indécise.

Malgré plusieurs opportunités, d'abord par Son après un bon travail de Lucas (62e), puis avec Bergwijn (72e) et Alli (74e) qui butaient à leur tour sur la défense adverse, les Londoniens peinaient à trouver une troisième fois la faille pour l'emporter.

Et alors que l'on ne s'y attendait plus, c'est Heung-min Son, encore lui, qui profitait d'une erreur de la défense adverse pour offrir la victoire aux siens à la dernière minute (90e+4). Une victoire quasi inespérée qui permet aux coéquipiers de Giovanni Lo Celso de revenir à un petit point de , qui reçoit ce lundi (21h).