Aston Villa : Steven Gerrard promet du changement

Steven Gerrard a qualifié la saison 2021-22 d'inacceptable pour Aston Villa, même si les joueurs ont fait un tour de Villa Park après leur dernier match à domicile de la saison, jeudi soir. Un match nul 1-1 contre Burnley, club menacé de relégation, a mis fin à leur séjour dans les West Midlands cette année. La fin d'une saison à oublier définitivement...

Une saison pas à la hauteur des attentes

Si le manager a déclaré que les fans méritaient le geste positif des joueurs après le match, il a également promis qu'il ferait tout pour que les choses s'améliorent à l'avenir. "Nous sommes 14e en championnat et nous venons de faire un tour d'honneur et nos fans ont été incroyables", a déclaré Gerrard à Sky Sports. "En allant de l'avant, ce club ne peut pas finir 14e à nouveau. Nous devons changer les choses et revenir meilleurs et plus forts la saison prochaine", a ensuite promis l'ancien capitaine des Reds, déterminé à grandir.

"La première partie du travail était de rester en sécurité mais nous voulions finir dans la première moitié du classement. Pour l'avenir, nous devons nous améliorer dans de nombreux domaines. Nous devons bien recruter. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre nos supporters fiers lors de la dernière journée de la saison. Nous avons peu de temps pour nous préparer au match contre Manchester City. Nous allons essayer de leur rendre la tâche aussi difficile que possible", a enfin conclu l'ex-international anglais.

Et si Gerrard faisait gagner Liverpool ?

Aston Villa peut prendre un élan positif lors de la dernière journée de cette saison en obtenant un résultat contre Manchester City, ce qui donnerait également à l'ancien club de Gerrard, Liverpool, l'occasion de remporter le championnat de manière spectaculaire.