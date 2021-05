Aston Villa-Manchester United (1-3) - Les Red Devils retournent Aston Villa

Malgré l'ouverture du score de Bertrand Traoré, Manchester United est parvenu à l'emporter à Villa grâce à une belle seconde période (1-3).

Menés au score et pas très inspirés en première période, les joueurs de Manchester United ont réussi à renverser la rencontre en début de seconde période sur la pelouse d'Aston Villa. Un pas de plus vers la deuxième place de Premier League.

Malgré une première frappe signée Fred bien gérée par Emiliano Martinez, les Villans attaquant la rencontre sans complexe face à des Red Devils qui savent que le voisin de Manchester City sera sacré s'ils viennent à s'incliner.

Un scénario qui semble prendre forme quand Bertrand Traoré s'offre un exploit individuel. Servi dos au but, l'ancien lyonnais se retourne et prend de vitesse Lindelöf, trop lent pour réagir, avant de catapulter le ballon dans la lucarne opposée de Dean Henderson (1-0, 24e).

Mené, Manchester United peine à véritablement prendre le jeu à son compte pour recoller. C'est tout juste si Rashford peut tenter sa chance en angle fermé, mais c'est trop peu pour inquiéter Emiliano Martinez avant le repos.

Derrière au score à l'extréieur, les hommes de Solskjaer l'ont été de nombreuses fois cette saison, avant souvent de retourner la situation. Alors Paul Pogba s'y emploie. En étant contré aux 20 mètres d'abord, puis en allant chercher un penalty, ensuite. Une garantie, ou presque, d'égaliser au vu de la réussite de Bruno Fernandes dans l'exercice (1-1, 53e).

L'égalisation, puis bientôt le renversement total des événements sur ce contrôle orienté parfait de Greenwood, qui termine du gauche (1-2, 56e). Le jeune anglais est ensuite chanceux de ne pas être sanctionné d'un penalty pour une main après un duel aérien.

L'article continue ci-dessous

Dean Henderson est lui bien dans son match et s'interpose devant Traoré, et la défense mancunienne tient bon face au coup d'accélérateur des joueurs de Birmingham. United qui va malheureusement perdre Harry Maguire sur blessure.

Les Villans continuent d'y croire jusqu'au bout, et il faut notamment un énorme tacle glissé de Wan-Bissaka devant Watkins aux 15 mètres pour sauver son équipe, alors que Bertrand Traoré est au four et au moulin.

Mais c'est finalement Edinson Cavani qui vient conclure ce bel après-midi de United en coupant parfaitement de la tête le centre de Rashford pour sceller la victoire de son équipe (1-3, 88e). Watkins est lui expulsé pour un deuxième jaune pour simulation sur une sortie pourtant bien manquée de la part d'Henderson.